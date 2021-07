Hermoso de Mendoza dice que "no hay innación" municipal ante los botellones y que la Policía "actúa con contundencia"

A preguntas de los medios de comunicación, momentos antes del acto en el que se ha dado cuenta del Proyecto Enópolis, Hermoso de Mendoza se ha referido a las declaraciones ayer mismo de responsables del sector, que llegaron incluso a plantear recurrir a los tribunales con una posible reclamación frente a las administraciones responsables e incluso a personas físicas, en concreto al alcalde y la delegada del Gobierno "por dejación de funciones" del cumplimiento de la Ley anti botellón.

Declaraciones, a juicio del primer edil logroñés que "expresan el malestar de un sector muy determinado, en este caso, el del ocio nocturno, que lleva mucho tiempo cerrado y sometido a límites". "Yo lo valoro porque les tengo aprecio, hablamos mucho con ellos y esas manifestaciones tienen que ver con ese malestar", ha considerado.

Con todo, Hermoso de Mendoza ha asegurado que "la Policía Local está actuando correctamente", por lo que ha asegurado que las críticas se realizan "ante una situación muy concreta", por lo que ha insistido que "la Policía está actuando con toda la corrección y con toda la contundencia".

Respecto a una posible denuncia que le pueden presentar desde el sector del ocio nocturno, el alcalde de Logroño ha afirmado sentirse "tranquilo, y además, refleja un exceso, hay momentos de tensión, y malestar humanamente comprensible".

"Se hacen a veces -ha añadido- declaraciones a veces excesivas, pero que interpreto en el marco de la gente que está sufriendo bastante, me pongo en la piel de alguien que lleva cerrado un año, con restricciones, y que no puede hacer lo que más quiere, que es trabajar, pues supongo que es una manera de expresar ese malestar".

Y ha defendido el primer edil que "el Ayuntamiento está trabajando muy seriamente en alternativas de ocio para los jóvenes", y ha puesto como ejemplo las actividades deportivas, en Las Norias; las actividades culturales, "que están funcionando fenomenal con alternativas como 'Bajo el cielo de Logroño'", por lo que ha señalado que "hay espacio para ofrecer ocio alternativo, para disfrutar tras un año escolar tan complejo".

"No hay inacción, hay trabajo constante, permanente, día y noche y ese trabajo se está viendo, yo creo que hasta la gente que viene de fuera lo está viendo. La Policía actúa en ese equilibro de respetar la libertad de reunión y con una normativa más clara, actuando cuando existen cuestiones que vulneran la ley. La Policía está actuando con toda claridad y contudencia", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaima García-Calzada, ha recalcado que "somos conscientes de la situación empresarial que está ocurriendo en todo el país" y ha señalado especialmente las del sector turístico, "mucho tiempo cerrado", y del ocio nocturno, "que, en concreto, lleva 17 meses hibernando, y eso no hay quien lo aguante".

"Además -ha añadido-, nos encontramos con que las últimas ayudas directas del Gobierno son un auténtico fiasco, porque solo pueden acceder quienes tienen facturas que pagar, así que no pueden acceder quien ha empeñado su patrimonio, ha pedido créditos para pagar. No puede más el sector, la situación es caótica".

Todo ello, ha dicho el presidente de la patronal, "contando con que ahora, no hay esa presión hospitalaria que todos temíamos, la sanidad pública no está colapsada" y, aunque ha reconocido que "sí hay muchos contagios en 12 a 30 años", ha lamentado que "no vemos que se esté acelerando la vacunación en esa franja".

En este marco, a juicio de Garcúa-Calzada, "el sector turístico está más que nervioso, no tiene nada que perder porque lo ha perdido todo" y ha apuntado que "volvemos a lo de siempre, el equilibrio entre salud y economía".

"Ha sido un fracaso la gestión de la sanidad por parte del Gobierno de España, como lo sigue siendo ahora, desentendiéndose de su responsabilidad y echando la pelota al tejado de las comunidades autónomas, que, muchas veces, se ponen de perfil", ha criticado.

Por ello, ha incidido en que "si no conseguimos el equilibrio, igual la gente ya no se morirá de Covid, pero se morirá de hambre, se acrecentará el desempleo y el retraso del país, cuando lo que hay que hacer es solucionar el tema de la vacunación lo antes posible".

A ello ha unido que "hay que aprovechar todas las propuestas, como el proyecto de CEOE para vacunar en las empresas, presentado en La Rioja hace meses, y que no ha tenido respuesta, cuando hay otras comunidades en las que sí se está aplicando". "Y más cuando estamos viendo que hay vacunas de sobra, realmente hay que echar el resto en la vacunación, es lo que va a solucionar todo", ha finalizado.