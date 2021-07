Comença el període d'admissió per als 'màsters' de l'FP

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha obert el calendari d'admissió i matrícula en els 10 cursos d'especialització de Formació Professional -els coneguts com a 'màsters de l'FP'- que s'oferiran el pròxim curs 2021-2022 en 32 centres educatius públics de tot el territori valencià.

Es tracta de cursos d'especialització dirigits a persones titulades en FP de grau superior o mitjà que, amb una durada d'entre 600 i 720 hores, impartixen formació d'avantguarda en sectors econòmics emergents.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha destacat l'impuls que s'ha realitzat en aquests estudis. "En un any hem doblat el nombre de 'màsters' de l'FP amb cinc noves titulacions amb 700 places", ha asseverat.

"Els 'màsters' de l'FP", continua Marzà, "són una oferta necessària per a donar resposta d'especialització en sectors econòmics emergents i innovadors que tenen establit teixit productiu al nostre territori i, per tant, una oportunitat de treball segura i en bones condicions laborals per a les persones que els cursen".

S'ofereixen en grups reduïts, d'entre 11 i 20 alumnes, amb una formació tècnica avançada en sectors com ara la fabricació en 3D, cultius cel·lulars, intel·ligència artificial i 'big data', vehicles elèctrics, ciberseguretat, desenvolupament de videojocs i realitat virtual.

Són un total de 10 cursos que s'oferiran el pròxim curs en 32 centres educatius públics de 21 municipis, 9 d'ells de les comarques d'Alacant, 2 de les comarques de Castelló i 10 de les de València.

A la província d'Alacant s'impartiran 6 dels 10 cursos d'especialització. L'oferta aplega a les 360 places repartides per 11 centres educatius d'Alacant, Alcoi, Benidorm, Elda, Elx, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, la Vila Joiosa i Villena.

En el cas de Castelló, s'ofereixen tres dels deu 'màsters' de l'FP. Són un total de 80 places repartides per 4 centres educatius de Benicarló i Castelló de la Plana.

En la demarcació de València, es proposen 10 cursos. En total sumen 360 places repartides per 17 centres d'Algemesí, Alzira, Xest, Gandia, Mislata, Ontinyent, Quart de Poblet, Sagunt, Tavernes de la Valldigna i València.

Calendari de matrícula

Les persones titulades en grau superior o grau mitjà d'FP interessades tenen tota l'explicació sobre els requisits i terminis per a optar a una de les 700 places de formació gratuïta en la pàgina web de la Conselleria d'Educació.