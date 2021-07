Ferri a Vox: "Són responsables polítics de l'augment del masclisme, la LGTBIfòbia i el racisme i si volen em denuncien"

Durant el seu discurs en la sessió de control, el síndic ha criticat els atacs a col·lectius "assenyalats per grups d'extrema dreta, els autobusos de l'odi, els discursos de l'odi en mítings i la presència de convidats en prime time".

"Tot açò para què? Per al que sempre han fet els senyorets: crear enemics imaginaris per a arribar al poder, per a poder repartir-se el pastís dels assessors, dels 'xiringuitos' que tant els agraden. Des de fa generacions aquesta gent ha estat vivint a costa del patiment del poble".

I ha continuat: "Ja els coneixem ací, cobrar molt però treballar poc. Davant això, venen les amenaces. Des de Vox diuen que es querellaran contra qualsevol que relacione l'assassinat de Samuel amb la seua formació. A part de vividors, són uns covards: són aquells que tiren la pedra i amaguen la mà".

"Miren-me als ulls: Són vostés els responsables polítics de l'augment del racisme, la LGTBIfòbia i el masclisme, per a això volen alguns les seues nòmines. I ara si volen, em denuncien", ha resolt.

Ferri ha començat el seu discurs amb una reflexió entorn del moment que viuen "les persones migrants, les dones, les persones amb pell fosca i les persones LGTBI", que "assisteixen amb preocupació i por a l'augment dels delictes d'odi des de fa uns anys".

En aquest sentit, el portaveu de Compromís ha considerat que "no és casualitat que des del 2017, hi haja hagut un augment considerable de les agressions, les pallisses i els atacs a col·lectius prèviament assenyalats".

Per açò, ha remarcat que cal trobar els culpables de l'assassinat de Samuel -el jove homosexual mort a colps el passat cap de setmana a la Corunya- i del de Younes -l'home marroquí establit a Mazarrón que va ser assassinat a tirs al juny-, però també "assenyalar els responsables polítics" d'aquest ambient.

Després del discurs, la síndica de Vox, Ana Vega, ha demanat que es retiraren aquestes paraules, a la qual cosa Ferri s'ha negat.