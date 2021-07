Mohannad Nasser, Pilar McCarthy i RdRumba & Porcel, primeres confirmacions del festival Mar i Jazz

Un dels "plats forts" del festival serà l'actuació de l'artista sirià Mohannad Nasser, músic "innovador i creatiu" amb experiència en diversos camps, que presentarà el seu últim disc, 'Al Hamra', acompanyat de Jorge Pardo, compositor, flautista i saxofonista de gran prestigi.

Les seues composicions han sigut descrites pel públic com a "delicades, serenes i màgiques". Graduat amb un màster en "contemporary production" per Berklee College of Music de València, on va jugar amb el virtuós de la guitarra Al Di Meola. Ha treballat anteriorment al Líban amb 'OUMI ensemble'. Recentment va gravar el seu projecte de Laúd sol 'L'Oud Whispers'. Mohannad Nasser va rebre tres premis en competicions internacionals d'Oud, inclòs el festival de Carthage a Tunísia i està treballant ara en el seu projecte educatiu per a ensenyar música àrab oriental a estudiants de tot el món.

Rubén Cuevas, aka RdeRumba, un dels majors guardians del funk en el nostre país i Pilar McCarthy completen la primera tanda d'artistes confirmats.

La cantant i compositora valenciana Pilar McCarthy presentarà 'La senda del agua' el seu primer disc en solitari després de més de 15 anys en la música i concebut entre els Països Baixos (on va perfeccionar la seua formació musical en el prestigiós Conservatori Superior de Música CODARTS) i Espanya, on resideix actualment.

'La senda del agua' és un àlbum intimista que, a través de delicades harmonies i elaborades lletres, ens porta a compartir el viatge personal a través de sis cançons plenes de vida que caminen entre els gèneres pop, jazz i world music i en les quals es barregen les influències del folklore de diferents països.

Per a aquest primer treball, Pilar McCarthy s'ha envoltat de grans músics que han col·laborat en les seues cançons com la cantant Lilian Vieira de pelegrí, vocalista del llegendari grup de música brasilera Zuco 103 o el trompetista Roqui Albero, que ha treballat, entre altres artistes, amb Jorge Drexler.

Els tiquets de dia i els abonaments que donaran accés a tot el cap de setmana ja estan a la venda en la web del festival (