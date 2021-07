La Comunitat Valenciana avançarà a la primera setmana d'agost la vacunació a la población de 20-29 anys

La Generalitat preveu avançar a la primera setmana d'agost l'inici de la vacunació als joves valencians d'entre 20 i 29 anys, en lloc de la segona, així com que els de 30-39 hagen rebut almenys una dosi a finals de juliol i tots els de la franja més nombrosa (40-49) tinguen aquesta setmana almenys la primera dosi.

Entre aquesta setmana i la pròxima també està previst administrar les 210.000 dosis d'AstraZeneca pendents per a les persones d'entre 60 i 65 anys, segons ha anunciat hui dijous el president, Ximo Puig, en la sessió de control de Les Corts, abans de la mesa interdepartamental COVID per a acordar les noves mesures davant l'augment de contagis.

Puig ha demanat als joves que no baixen la guàrdia i facen "un esforç final pel bé de tots i també pel seu" fins que estiguen immunitzats, ja que ara concentren la majoria de contagis. "Estem prop del final, però el virus segueix ací fora", ha recordat, i s'ha compromés a seguir intensificant el procés de vacunació.

"Gràcies a la prioritat que fixem per a vacunar per franges de risc, de major a menor edat, hui no tenim a cap major de 75 anys en UCI, que són els que major taxa de mortalitat tenen", ha destacat. També ha comparat les xifres actuals d'hospitalitzats (243) amb les de gener (4.777) i les d'UCI ocupades (25 enfront de 670).

Actualment, ha ressaltat, el 61,6% de valencians a vacunar, quasi 2,8 milions, té almenys una dosi, mentre quasi un de cada dos ha rebut la pauta completa. Ha augurat a més que aquesta setmana s'aconseguiran els cinc milions de vacunes administrades a la Comunitat.

El president també ha garantit que seguirà l'"enfortiment" del sistema sanitari i la seua adaptació a l'evolució de la pandèmia, mitjançant la contractació de 450 rastrejadors per a reforçar el seguiment dels casos i alleujar la càrrega de treball dels equips d'atenció primària. A aquests professionals s'incorporaran 50 rastrejadors de l'Exèrcit.

Al mateix temps es preveuen fixar dispositius centralitzats de testeig per a descongestionar els centres de salut, recursos als quals se sumen els 7.300 nous contractes del pla de vacacions i de reforç d'estiu amb quasi 2.000 d'ells destinats als ambulatoris.

El PP rebutja la "improvisació"

En el seu torn, la síndica del PP, Eva Ortiz, ha rebutjat "la falta de responsabilitat" de la Generalitat en la gestió de la pandèmia, una cosa que "no només costa llocs de treball, també vides", i ha preguntat al líder del PSPV "quant costarà als valencians aquesta improvisació". Ha recordat a més les paraules de Pedro Sánchez i la ministra Carolina Darias sobre la superació de la crisi sanitària.

Una altra de les seues crítiques és que els sanitaris estan "sota mínims i al límit" i l'atenció primària "col·lapsada", mentre sectors com el turisme i l'oci nocturn "ja no saben què fer i s'acosten a la ruïna" i Puig "fuig i se'n va dos dies a Mallorca" a la primera cimera valenciana-balear.

El president valencià ha rebutjat qualsevol improvisació i ha afirmat que "cada dia estem guanyant la batalla al virus", per a negar que en el govern valencià hagen tret pit que la pandèmia s'ha superat. Ha defés la planificació, gestió i adaptació "a les circumstàncies canviants d'una pandèmia que encara no coneixem en profunditat".

"Sempre seguint els criteris dels experts i fugint d'ocurrències i del populisme i negacionisme; això sí ha costat moltes vides", ha emfatitzat, recordant que la Comunitat va aconseguir mantindre durant tres mesos i mig la incidència acumulada més baixa. Així ha preguntat als 'populars' si "els dol que vaja be la Comunitat".

També ha reconegut que en la Generalitat eren conscients que l'augment de la mobilitat i l'obertura de l'oci nocturn suposaria un augment de casos "com a tot Espanya", però ha remarcat que gràcies a la vacunació no es tradueix en una pressió hospitalària elevada.

En aquesta línia, Puig ha recordat la renovació d'un total de 6.053 contractes COVID, 2.146 d'ells en atenció primària, i que "tot el personal d'infermeria, 900 professionals, ha sigut renovat".