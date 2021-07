Alexia Rivas preocupa a sus seguidores al subir una 'story' desde el hospital

Los seguidores de Alexia Rivas, que acumula cerca de 200.000 solo en Instagram, se encontraban ayer con una story de la colaboradora que les dejaba algo nerviosos, pues ella misma contaba en pocas palabras que se encontraba en un hospital. E hizo saltar las alarmas.

La que fuera concursante de Supervivientes 2021 subía una fotografía perecedera en la que aparecía con su mascarilla y un gesto de cansancio en el rostro mientras, junto a la imagen, añadía un pequeño texto que daba cuenta de que estaba en la sala de espera de un centro hospitalario.

"Hacía meses y meses y meses que no tenía que ir a urgencias", ha escrito Rivas, que durante el resto del día no compartió ningún tipo de contenido a través de sus redes, exceptuando una nueva publicación que se puso de perfil y en la que decía "¡Hola a todos!", lo que invariablemente, por lo extraño, aumentó las alertas.

Estas, además, se vieron incrementadas cuando, a pesar de que estaba previsto que participase en el programa de Telecinco de la noche de este miércoles para seguir comentando el reality de supervivencia, no apareció por el plató y no dijo nada en sus redes.

Su delicada salud unida a su ausencia en el debate de Tierra de nadie puso sobre aviso a sus followers, que están pendientes de Rivas sobre todo a raíz de su reciente aumento de peso tras una etapa muy complicada en Cayos Cochinos, en especial en su etapa en el barco encallado, debido a que se mareaba continuamente y apenas podía pegar bocado.

Finalmente, y después de algo más de diez horas de silencio, la leonesa de 28 años mandaba un tímido mensaje tranquilizador a sus seguidores a través de otra story, en este caso sin fotografía, sino solo el texto. "Me estáis preguntando si estoy bien y no quiero que nadie se preocupe", decía sobre un fondo negro Alexia, "tengo que reposar hoy pero mañana espero estar bien". Por ahora no ha vuelto a publicar nada.