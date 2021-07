La contundente respuesta de Rocío Flores a la gran pregunta sobre su madre: ¿qué hará cuando se crucen?

Aprovechando el fichaje de Rocío Carrasco por Sálvame, donde conducirá su propia sección, 'Hable con ella', como defensora de la audiencia, este miércoles su hija, Rocío Flores, que colabora en el debate de Supervivientes, aclaró una de las grandes preguntas que todo el mundo se hace: ¿qué hará si se cruzan por los pasillos de Mediaset? Una cuestión que ahora solo es una opción, pero que se torna bastante probable, ya que, por horario, coincidirán en más de una ocasión.

Fue Marta López, que en esta edición ha hecho muy buenas migas con Olga Moreno, mujer del padre de la joven, la que formuló la gran pregunta de la que todos hablan. "Tengo que hacerle una pregunta a Rocío, si no se la hago me muero. Hoy he compartido plató con tu madre y lo ha preguntado todo el mundo. Todo el mundo le ha preguntado a Rocío que qué iba a hacer si se cruzara con su hija. Y, por tiempo estaríais más o menos", refiriéndose a este miércoles en las que ambas se encontraban al menos tiempo en las instalaciones del grupo audiovisual.

"Te quería preguntar: ¿qué harías tú si te cruzaras con tu madre?", le espetó directamente la colaboradora a Flores.

Marta López no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacerle LA PREGUNTA a Rocío Flores 💥 https://t.co/fR6iCIDK6m #TierraDeNadie13 pic.twitter.com/Pu5GPboqBO — Telecinco (@telecincoes) July 7, 2021

"Yo creo que las personas que me conocen saben perfectamente lo que haría. ¿Sabes qué pasa? Y ya lo dejo zanjado para esta noche y para mañana. Lo he pasado tan mal con este tema que no quiero saber absolutamente nada", respondió tajantemente la hija de Antonio David.

"Yo acepto las decisiones que tome cada persona, pero también pido por favor que se me respete a mí. En este caso yo no estoy hablando de nadie, vengo aquí a hacer mi trabajo y me voy a mi casa tranquilamente", aseguró, visiblemente emocionada y nerviosa.

Su madre también fue preguntada hace unos días por la misma cuestión. En su caso, su respuesta también fue rotunda.

Así, aseguró, espera no encontrarse ni con la mujer de su exmarido, Olga Moreno, ni con su hija: "Yo no quiero retroceder en mi proceso y creo que debo de seguir para delante. Que las cosas aporten y que no resten", aseveró.