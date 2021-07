Seis planes para este fin de semana en Madrid: del regreso de Rozalén hasta 'ARCOmadrid 2021'

Planes por Madrid 20minutos

Los planes para este fin de semana en Madrid se inician con el regreso de nuestra cantautora más exitosa; continúan con una pintora que llena de color el Retiro; la danza española nos acercará a una bailarina que recorrió por medio mundo su belleza; descenderemos al arte primitivo y daremos un gran salto acudiendo a la cita artística anual con lo contemporáneo; también habrá lugar para adentrarnos en un mundo imaginario de luz y sonido apto para todas las edades.

Música en directo. Rozalén

'El árbol y el bosque', disco de Rozalén. SONY MUSIC

Rozalén es una de las principales voces de la canción de autor y regresa a Madrid en dos citas con sus seguidores en el gran escenario del WiZink Center, la segunda de ellas hoy, viernes 9. Presenta su cuarto álbum, El Árbol y El Bosque, que es un disco cargado de simbolismo con el que la cantautora desvela su universo emocional de manera sincera y personal, permitiéndonos conocer más profundamente a una de las compositoras más relevantes de la actualidad. Lleva a sus espaldas más de 145 mil álbumes vendidos y 250 millones de streams, dos Discos de Platino y otro par de Oro. Este mismo año, la cantante de Albacete ha recibido el Goya a la mejor canción original por Que no, que no, de la película La boda de Rosa, de Icíar Bollaín. Estas dos citas en Madrid forman parte de la gira 2021, iniciada hace poco en Málaga, que se extenderá por toda España hasta mediados de diciembre, concluyendo en Zaragoza. En este concierto seguro que no olvida importantes canciones de su carrera, como 80 veces, Vivir, Vuelves, La puerta violeta o El paso del tiempo. Rozalén plantea en El Árbol y El Bosque una indagación personal que queda plasmada en canciones tan sentidas como Y Busqué. También rinde homenaje a alguno de sus cantautores admirados, como la versión de La Maza en que recuerda a Silvio Rodríguez. Ella misma explica lo que supone su nuevo disco: 'Es un viaje interior, un intento de búsqueda de respuestas al sentido de las cosas, de la vida, un por qué estoy yo aquí. Al final la respuesta se hace clara en soledad. Siempre buscamos fuera lo que nace dentro...'. Donde seguro no va a sentirse sola es en el WiZink Center, porque ya quedan muy pocas localidades a la venta.

9 de julio / WiZink Center / desde 31 euros

Arte. Vivian Suter

Exposición de Vivian Suter en el Palacio de Velázquez Adolfo Ortega

Vivian Suter despliega sus innumerables telas en el Palacio de Velázquez como un diario personal en el que aflora una tendencia natural por el ejercicio de pintar, su pasión desmedida por plasmar estados de ánimo bajo una abstracción plena de color y libertad. Después de vivir un par de décadas en Basilea, la artista se encontró un día en el lago Atitlán, en la selva de Guatemala, que poco tiene que ver con el paisaje suizo. Allí encontró un refugio perfecto, decidió asentar su vida y la riqueza del entorno pareció marcar sus obras con un colorido desbordante. En algunas telas se adivina que la naturaleza ha penetrado en ellas dejando su huella en forma de barro, hierbas o regueros de agua de lluvia. Todo esto puede verse en un espacio que se aleja de la configuración expositiva al uso y está más cerca de simular el atelier de un pintor o incluso un almacén donde las telas conviven, reposan a la espera de asociarse en algún punto del planeta. Un secadero de arte a la espera de un curador. El patio trasero en que decenas de sábanas adquieren fuertes tonalidades al aire. El visitante tiene la sensación de adentrarse con curiosidad en un taller al que ha sido invitado. Los lienzos se distribuyen con aparente improvisación en diversas zonas de la sala diáfana, unos sobre otros en ocasiones, sin intención de destacarse, sino de conformar una visión global que resulta serenamente estimulante. El encanto de esta muestra reside en la libertad para moverse en un entramado de telas, dando continuidad al deambular sin rumbo ni prisa por la vegetación del Retiro, que siempre es la actitud idónea para recorrer el jardín.

Hasta mayo de 2022 / Palacio de Velázquez / Entrada gratuita

Danza. 'La Bella Otero'

Patricia Guerrero en 'La Bella Otero' por el Ballet Nacional de España María Alperi

El Ballet Nacional de España acaba de estrenar La Bella Otero, una dramatización danzada de la apasionante vida de Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias. Así se llamaba la bailarina nacida en un pueblo de Pontevedra, que alcanzó el estrellato a finales del siglo XIX. Otero recorrió medio mundo, conquistó a grandes personalidades de toda nacionalidad y volvió locos a los parisinos en el Folies Bergère con su exótica belleza. Es la primera obra argumental que coreografía Rubén Olmo, director de la compañía desde 2019, y además supone su debut como tal en Madrid. El resultado es realmente extraordinario: un ballet ambicioso y elegante, impecable en la forma, asentado en escenas que desarrollan una gran variedad de estilos coreográficos, enlazadas con fluidez gracias a la cuidada dramaturgia de Gregor Acuña-Pohl. Una muñeira en el primer cuadro; la recreación de la ópera Carmen a la que asistió Carolina Otero en Barcelona; un número flamenco muy bien resuelto donde Patricia Guerrero, la protagonista de la noche, se arranca por Alegrías. El segundo acto se abre con un cancán y nos introduce en un ambiente próximo a la Belle Époque donde reluce un vestuario precioso. Carolina Otero siempre fue consciente de la dureza de la vida: marcada por una violación sufrida en la infancia, pronto huyó de casa con unos canasteros y avanzó en su carrera con determinación. Probablemente esas vivencias no le hicieron dudar a la hora de utilizar a los hombres que se le acercaban, turbados por sus encantos, para irse abriendo camino sirviéndose de ellos. Su lista de amantes es apabullante. El director, Rubén Olmo, se ha reservado un papel en el que da vida nada menos que a Rasputín, aquel monje siniestro que enredó en la Rusia Imperial y conoció a la bailarina, firmando un número de gran fuerza y un estilo más contemporáneo. Un magnífico espectáculo para estas noches de julio en el Teatro de la Zarzuela. ¡A por las localidades, que están volando!

Hasta el 18 de julio / Teatro de la Zarzuela / Entradas desde 14 euros

Museo. Arte prehistórico

Exposición de Arte Prehistórico en el Museo Arqueológico Nacional Adolfo Ortega

El Museo Arqueológico Nacional ha querido recordar la primera exposición sobre arte prehistórico celebrada en Madrid hace ahora 100 años, con una muestra muy interesante que permite acercarnos a ese momento mágico en que el ser humano comenzó a sentir el primer impulso creador. En varias salas del museo están expuestas las pinturas realizadas por Francisco Benítez Mellado y otros autores, que trataron de reproducir fielmente las figuras que sólo unos pocos privilegiados podían observar en las cuevas de la Península. Quedan expuestos multitud de objetos empleados por aquellos hombres y mujeres en su día a día: puntas de flecha, vasos de cerámica, abalorios de bronce, collares y algunos elementos funerarios donde se vislumbra esa incipiente asunción de la muerte como un paso al más allá. En la sala principal se confrontan los hallazgos de las cuevas del norte de España, con las pinturas halladas en ‘abrigos’ de las tierras del Mediterráneo, huecos en montañas apenas protegidos por una visera de piedra. Aquellos primeros artistas levantinos esquematizaron al máximo la figura humana y recrearon dinámicas escenas de caza, sin llegar al detalle y colorido de los animales pintados por los cántabros. Numerosos ejemplares de la bibliografía de principios del siglo XX dan cuenta de las rencillas entre estudiosos (franceses vs. españoles), que se disputaban la hegemonía de los hallazgos rupestres más vistosos. Nuestros 'queridos' vecinos se resistían a ceder su protagonismo en este campo ante el espectacular descubrimiento de Altamira y atribuían las pinturas poco menos que a los sobrinos de algún alcalde avispado. Si se realiza la visita guiada, muy recomendable y además gratuita, el final de la misma concluye en una cueva artificial horadada debajo del jardín del museo, donde se recrea parte del techo de ese ‘santuario prehistórico’ de Altamira. Bisontes y ciervos adquieren volumen gracias a las formas de las rocas en que fueron pintados.

Hasta el 31 de julio / Museo Arqueológico Nacional / Entrada general 3 euros

Teatro familiar. 'Bianco su bianco'

'Bianco su Bianco' por la Compagnia Finzi Pasca © Viviana Cangialosi

Teatro, música, malabares y mucha luz. Todo ello podremos encontrar en un espectáculo delicado e intenso que con el título Bianco su Bianco narra la historia de Ruggero y Elena: la infancia difícil del muchacho; la fuerza de la amistad que permite atravesar las adversidades; y ese vínculo tan mágico como misterioso que es el amor. 348 bombillas diseminadas por todo el escenario crean la sensación de que los personajes se encuentran dentro de un bosque de luces, o una constelación de estrellas, siempre en transformación. Un espectáculo en el que los dos intérpretes Helena Bittencourt y Goos Meeuwsen, a medio camino entre el acróbata y el payaso, dialogan en un sofisticado universo de luz y sonido. Cada una de las lamparillas parecen tener vida propia y acompañan la acción de los intérpretes, sumergiendo al público en un espacio cautivador, amenizado por una música cristalina que acompaña la historia de esta pareja divertida y un poco surrealista. El color blanco al que se alude en el título del espectáculo quiere remitirnos a la pureza de la harina con la que se hace el pan o las cenizas que quedan cuando las brasas se apagan. La blancura del ala de un ángel. La Compagnia Finzi Pasca tiene sede en Lugano (Suiza). Su equipo creativo ha participado en ceremonias olímpicas (Turín 2006 y Sochi 2014), dos espectáculos para el Cirque du Soleil y también ha colaborado en el montaje de varias óperas en Londres, Ginebra o San Petersburgo. Será un lujo contar con ella este fin de semana, dentro de la programación de Los Veranos de la Villa orientada al público de cualquier edad, porque todos podremos disfrutar de su luminosa imaginación.

Del 9 al 11 de julio / Naves del Español en Matadero / 15 euros

Arte. 'ARCOmadrid 2021'

Edición 2021 de la feria 'ARCOmadrid' Cedida

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO llega a Madrid este mes de julio con el objetivo de relanzar y reactivar el mercado del arte contemporáneo, posibilitando el esperado reencuentro profesional tras el confinamiento obligado por la pandemia. Pero más allá de los intereses meramente profesionales, que ya han dispuesto de su momento con acceso exclusivo a IFEMA en días anteriores, este fin de semana se abre ARCO al público general. La Feria ofrece una muestra de las vanguardias históricas, los clásicos contemporáneos y el arte más actual. Serán un total de 130 galerías procedentes de 26 países: 105 galerías incluidas en el Programa General, 10 del programa comisariado Opening, y 15 en el espacio `REMITENTE. Arte Latinoamericano’. En este caso, REMITENTE investiga otras formas de presentar piezas que no sea únicamente a través del traslado de obras de arte desde sus países de origen. Por ejemplo, habilitar el acceso a obras que pueden viajar a través de formatos digitales u otras que sean susceptibles de ser producidas a través de instrucciones. Otra iniciativa destacable en esta edición es ARCO E-XHIBITIONS: el espacio digital creado por las galerías participantes en ARCOmadrid y ARCOlisboa, paralelo a los espacios físicos permanentes de las galerías, que permite acceder a las obras expuestas desde cualquier dispositivo electrónico. Además, la selección expuesta irá variando cada mes, con lo que tendremos un panorama en evolución continua. Por otra parte, a través de un canal de youtube podrán seguirse foros de debate online durante este fin de semana. El que se celebrará el sábado 10 tiene un título tan misterioso que me confieso incapaz de aventurar de qué tratará el asunto: Opacidad prevalente: elocuencia y reanudación de legados formales de baja legibilidad. Permaneceré atento.