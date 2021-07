Cvirus.- Quasi 300 Erasmus es vacunen a la Universitat Catòlica de València

Després de rebre la confirmació de la Conselleria de Sanitat, la UCV ha notificat als quasi 300 Erasmus Outgoing del pròxim curs 2021-2022 de la seua vacunació en instal·lacions clíniques pròpies, informa la institució acadèmica.

Segons van acordar els rectors de les universitats valencianes i les consellerias de Sanitat i Universitats, els estudiants que participaran en el programa Erasmus el pròxim curs acadèmic serien vacunats en les universitats. La UCV ha triat per a açò les Clíniques-UCV.

La Catòlica hi havia pre-notificat aquest acord als alumnes a l'espera de les indicacions de dates de Sanitat. Per a l'operatiu de vacunació s'han coordinat el servici de Prevenció de Riscos, l'oficina de Relacions Internacionals i les clíniques, on s'ha habilitat un espai diferenciat per a la vacunació dels Erasmus.

El personal d'infermeria i administració aplicarà els protocols de vacunació seguits per la Generalitat, segons les característiques de conservació de la vacuna Moderna que s'administrarà als alumnes.

Des de l'inici de la pandèmia, aquestes clíniques han realitzat servicis de diagnòstic PCR i serològics, però l'Institut Valencià de Patologia (IVP) de la UCV va rebre l'acreditació oficial de la Conselleria de Sanitat com a centre diagnòstic de microbiologia i específicament del virus de la COVID.