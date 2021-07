L'IVAM acosta l'obra més desconeguda de Renau

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) va inaugurar aquest dimecres ‘Els exilis de Renau’, una exposició que posa el focus en dos dels períodes històrics menys coneguts de la producció artística de Josep Renau: els seus anys en l'exili una vegada acabada la Guerra Civil espanyola, primer a la Ciutat de Mèxic (1939- 1958) i després al Berlín comunista (1958-1982).

La mostra, oberta al públic fins al 9 de gener de 2022, reuneix més de 200 peces entre cartells, fotomuntatges, pel·lícules, llibres i murals i s'endinsa en l'art de Renau entés com a “eina de progrés, per a construir un món millor i transformar la societat” i posa en relleu la seua “obstinació per dissenyar avenir, per construir un futur socialment més just”.

La directora de l'IVAM, Nuria Enguita, i els comissaris del projecte, Ramón Escrivà i Josep Salvador, van presentar l'exposició. “Renau va iniciar una diàspora de 43 anys. La major part de la seua vida lluny de la seua matria (com ell deia). La condició d'exiliat marca tota la seua obra”, va explicar Enguita.

Les obres i el material documental il·lustren la Guerra Freda, un període històric marcat per l'enfrontament ideològic i cultural entre el bloc de països capitalistes i el socialista dirigit per l'URSS.