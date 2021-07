La recaptació per obres i llicències creix un 20% a València

L'activitat econòmica es recupera a la ciutat de València després de les dures restriccions aplicades durant mesos per a contindre la pandèmia, encara que a ritmes desiguals en funció dels diferents sectors. Així ho reflecteixen diferents paràmetres, un dels quals és el dels ingressos tributaris dels ajuntaments.

De fet, la recaptació de les taxes de llicències i obres de l'Ajuntament de València ha augmentat més d'un 20% en el primer semestre de 2021 respecte a l'any passat, com va destacar ahir el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, que va assenyalar que aquestes dades mostren que “la ciutat es recupera a un ritme molt alt de la Covid-19”.

Així mateix, va valorar que torne la inversió a aquest terme municipal “a una velocitat no esperada”. “Això implica que les projeccions que tenim siguen molt positives per a la segona part de l'any”, va assegurar Sanjuán, al mateix temps que va ressaltar que el Consistori “acompanyarà aquesta recuperació amb el compromís de no pujar cap impost en el següent exercici ni aplicar cap taxa nova”, segons va anunciar.

“Volem posar tots els recursos disponibles de l'Ajuntament al servei de la recuperació, que està sent molt alta i demostra una confiança molt elevada en l'economia de la ciutat que ja està movent inversions ací”, va manifestar el responsable municipal.

Sanjuán es va pronunciar d'aquesta manera en la roda de premsa que va oferir ahir per a fer balanç de la recaptació municipal en el primer semestre d'enguany.

Tal com va exposar, l'Administració municipal ha recaptat un 23,22% més que en 2020 per construcció i obres (ICIO) i, segons va detallar, els ingressos de l'Ajuntament per llicències han crescut un 20,04% respecte al mateix període de 2020, encara que no en els índexs de 2019, any previ a la pandèmia. “Aconseguim augmentar la recaptació per damunt d'un 20% tant en l'impost d'obres com en la taxa d'obtenció de llicències a un ritme inversor que no esperàvem fa tan sols uns mesos”, va comentar el també actual portaveu socialista en el Consistori.

El titular d'Hisenda va subratllar que, per a afavorir la recuperació, l'Administració local treballa “en un horitzó de congelació de tipus impositius”. Va precisar que d'eixa manera es busca “donar compliment” al que van pactar “en l'Acord de Reconstrucció de la ciutat” postCovid, “per a intentar que la recuperació siga vigorosa i sense augmentar la càrrega impositiva per al pròxim exercici”.

Pel que respecta a la recaptació de l'Impost de Béns immobles (IBI) en el primer semestre de 2021, Sanjuán va exposar que el 70% dels ciutadans i empreses de València s'han acollit a l'opció d'ajornar el pagament d'aquest impost. Fins al moment s'han recaptat 58,46 milions d'euros en concepte d'IBI, enfront dels 182 milions d'euros que es van cobrar en el mateix període de 2019.

El responsable municipal d'Hisenda va argumentar que això significa que, a causa del retard de data, fins a juliol, acordat per al pagament d'aquest impost en l'actual context de pandèmia, “120 milions d'euros s'han quedat més temps en l'economia de la ciutat”, sense que els haja recaptat abans el Consistori. Borja Sanjuán va destacar que finalment eixos diners “es cobraran igual”, per la qual cosa va apuntar que “no es preveuen grans variacions en la recaptació final”.

No obstant això, va insistir en la decisió de pagament endarrerit, per la “flexibilització del calendari tributari” establida, perquè eixos 120 milions circulen més temps per l'economia de la capital valenciana “per a consum i reactivació” dels diferents sectors del comerç i les empreses.

D'altra banda, l'edil va xifrar en uns quatre milions d'euros els diners que l'Ajuntament de València deixarà d'ingressar enguany per les bonificacions de taxes arran de la Covid-19 als sectors de la cultura i de la restauració, per la col·locació de cadires i taules de les terrasses en la via pública o per la instal·lació d'escenaris a l'aire lliure per a espectacles.

El PP demanarà tornar a l'ORA anterior

El PP sol·licitarà, per mitjà d'una moció, que la zona ORA d'aparcament regulat torne als horaris anteriors a l'entrada en vigor de la nova. Així mateix, critica que amb la nova normativa “hi ha 45 zones de la ciutat on no es pagava i ara sí” per a estacionar en les places regulades per aquest sistema en la via pública, la qual cosa considera “una acanada fiscal”. Per part seua, l'edil d'Hisenda va negar que la nova ORA siga “una mesura d'afany recaptatori”, ja que es preveu “recaptar el mateix que s'esperava”.