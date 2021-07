Puig, davant els contagis: “Cal prendre decisions i les prendrem”

El vertiginós augment dels contagis de coronavirus en la Comunitat Valenciana, que en les últimes setmanes ha disparat la incidència acumulada i ha començat a saturar els centres de salut (encara que no els hospitals), tindrà conseqüències en forma de restriccions hui, després de la reunió de la taula interdepartamental Covid del Consell.

El president Ximo Puig va avançar ahir que es prendran mesures per a contindre la crisi sanitària: la resposta de l'organisme serà “contundent” per a frenar la propagació del virus. “Cal prendre decisions i les prendrem”, va afirmar. Puig, que va mantindre ahir una reunió sobre l'impacte de la pandèmia amb experts en diferents àmbits, va definir l'actual situació epidemiològica valenciana com a “complicada” en plena temporada turística, amb l'augment de la mobilitat que comporta.

“Hem de ser conscients que la pandèmia s'ha empitjorat, encara que no té la virulència ni l'estrés hospitalari del passat. Però perquè no succeïsca cal prendre decisions i les prendrem”, va manifestar, amb l'objectiu d’”intentar mitigar al màxim l'avanç del que ja és una realitat: que la variant Delta, l'índia, afecta a la propagació enorme del virus”.

El cap del Consell va avançar que la taula interdepartamental analitzarà els informes tècnics i que totes les decisions es prendran amb criteris epidemiològics i “pensant en l'interés general i en la salut de la ciutadania”. Després de recordar que la situació actual no té “res a veure amb l'explosió de principis d'any”, va advertir que l'extensió del virus és preocupant encara que no hi haja pressió hospitalària. També va subratllar que els joves són els principals afectats perquè no estan vacunats.

En aquest escenari, Puig va pregar a tots els valencians “un exercici de responsabilitat al marge de les mesures que es puguen prendre” i que siguen conscients que “el virus està ací i la pandèmia no ha passat” malgrat l'avanç de la vacunació i que més del 70% de la població de la Comunitat té almenys una dosi. “Quasi ho implore: és fonamental que siguem conscients que estem arriscant molt”, va emfatitzar després de demanar que la superació de la pandèmia siga de la millor manera possible.

Com a dada significativa, va alertar que alguns estudis conclouen que més del 30% dels contagiats tenen algun tipus de conseqüència a mitjà i llarg termini.

Sobre el possible tancament de l'oci nocturn, a unes hores del Consell Interterritorial de Sanitat, va remarcar que les restriccions de la Comunitat s'acordaran hui i que la Generalitat analitza la situació en general: “No hi ha una mesura única, és una atmosfera comuna per a superar aquest moment apel·lant a la corresponsabilitat i a l'esforç que hem fet enguany”, va dir.

I respecte a si està sobre la taula el tancament perimetral de la regió, sense voler avançar “cap mena de mesura”, va avançar una reunió amb la Delegació de Govern i les forces de seguretat per a “actuar en conseqüència” després d'acordar les restriccions. El president valencià va insistir que cal “ser conscients d'on estem: en un moment preocupant perquè han augmentat exponencialment els contagiats”.

Així, va tornar a demanar que la ciutadania mostre “una actitud proactiva per a la superació de la pandèmia”, a més d'apel·lar a cooperació institucional. En tot cas, Puig va posar l'accent que les mesures les plantejarà primer la Conselleria de Sanitat a partir dels informes tècnics analitzats ahir. “Està clar que estem en una situació que exigeix responsabilitat. Donarem la resposta més contundent i positiva entenent que és un esforç comú, l'hem de fer entre tots”, va reiterar.

La Comunitat supera els 12.048 casos actius de coronavirus

La Comunitat Valenciana compta en aquests moments amb 12.048 casos actius de Covid-19 després de registrar-se en les últimes 24 hores 1.587 casos nous de coronavirus i 439 altes. Segons l'últim informe de la Conselleria de Sanitat, els hospitals valencians tenen, actualment, 243 persones ingressades (una menys que en el balanç anterior), per la qual cosa aquest indicador es manté estable.