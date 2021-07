Palito Dominguín 'se moja' en la guerra entre su tío, Miguel Bosé, y Nacho Palau por la custodia de sus hijos

Tras ser expulsada de Supervivientes, donde se ha convertido en una de las concursantes más admiradas y queridas por la audiencia, Palito Dominguin vuelve poco a poco a su vida de siempre.

Pero las cosas han cambiado. Ahora sale más en televisión y las revistas se la rifan para hacer exclusivas.

En una de ellas, a la revista Lecturas, la joven modelo, que se ha abierto en canal para contar qué significó para ella la muerte de su hermana Bimba, también se ha mojado en la situación que tienen Miguel Bosé y Nacho Palau con sus hijos.

A la pregunta de si le da pena que los cuatro hermanos no vivan juntos, palito responde: "¡Qué va!", y cuenta su experiencia. "He crecido sin mi hermano Olfo y Bimba mucho tiempo y los quiero igual, por estar separados no siento menos".

La sobrina de Miguel Bosé cuenta eso, que ella ha crecido separada de sus hermanos, ya que con ellos comparte madre pero no padre. "Los echas de menos, pero eso hace que cuando los ves te pelees mucho menos. Estamos en el siglo XXI. El núcleo familiar ha cambiado".

"¡Qué me voy a meter yo en la relación de la pareja de mi tío!"

También ha hablado de su relación con Palau, ex de su tío. "Lo conozco desde pequeñita, es como mi tío. Me he criado con los dos".

Y sobre la ruptura de la pareja, dice: "Es su vida. Respeto. ¡Qué me voy a meter yo en la relación de la pareja de mi tío!".