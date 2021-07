Broncano, sobre uno de los regalos de Kiko Rivera en 'La Resistencia': "Nunca he estado tan cerca de la marihuana"

La Resistencia recibió este miércoles una visita que no se esperaba ni Broncano, la de Kiko Rivera, que llegó ataviado con la camiseta de la selección española de fútbol: "No sé muy bien cómo se han cruzado los caminos, pero hoy está aquí", anunció el presentador del programa de Movistar.

Lo primero que comentó el invitado con Broncano fueron los 'inconvenientes' de tener hijos: "Molan un huevo, son maravillosos, pero luego también te impiden hacer muchas cosas".

"¿Qué te han impedido a ti tus chiquillos?", le preguntó el conductor del programa: "Muchas cosas, como que no puedo echar un polvo con mi mujer en el salón o salir a la discoteca. No puedes, estás jodido", afirmó Rivera.

Pero matizó: "Es un estilo de vida diferente, pero me han quitado muchas horas en Pachá ¡y de pacharán!". Y aseguró entre risas que "no sé si acordarán de esos tiempos porque eran muy pequeños, pero ya se encargará Telecinco de recordárselo. Con todo el respeto, que a mí tratan bien últimamente".

Kiko lleva tiempo sin tener que cambiar las fundas de los cojines, que mire el lado bueno. #LaResistencia @riverakiko pic.twitter.com/HGy3wDTGLP — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) July 7, 2021

"Como las imágenes las van a emitir, pero no las van a poder modificar, cada cierto número de minutos vamos a ir sacando carteles", anunció Broncano, que sacó algunos animándose a suscribirse a Movistar, promocionando Jaén, animando a Álvaro Morata –tras fallar el penalti que eliminó a España- u otro con el mensaje 'Stop LGTBIfobia'.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Estoy acostumbrado a ir a otro tipo de programas, ni mejores, ni peores, porque no voy a tirar piedras a mi tejado. Pero ojalá todos fueran como este porque no solo te interesan mis problemas familiares", destacó Rivera.

Pero Broncano, en un alarde sinceridad, le confesó que "tampoco conozco tus problemas familiares. Estoy al tanto de la movida general". Rivera comentó que "ahora mismo estoy feliz porque me he quitado un gran peso de encima, a mi prima –Anabel Pantoja-".

También le llevó varios regalos al presentador y al equipo, como unas tazas "que solo sirven para tomar cubatas", una foto autografiada por Roger Federer –ídolo de Broncano- y una navaja.

"Antes la usaba mucho y ahora, de vez en cuando. La utilizaba para cortarme los porros y lleva diez años conmigo", comentó riéndose Rivera. Pero, pese a la gran afición a las navajas del presentador se la dio a Grison: "Nunca he estado tan cerca de la marihuana como ahora. No me puedo exponer a esto", admitió Broncano.

Rivera también le aclaró que lleva cuatro años sin drogarse: "Me ponía hasta las cejas, pero es jodido porque no puedo ver a los colegas de toda la vida, me recuerdan a esa época".