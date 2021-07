Este miércoles se emitió Supervivientes: tierra de nadie. El programa presentado por Carlos Sobera albergó la esperada llamada entre Tom Brusse y Sanda Pica. El francés consiguió hablar con su exnovia gracias a la mesa de las tentaciones, y lo hizo a cambio de llevar un taparrabos durante una semana.

Al inicio de la conversación, Brusse quiso saber cómo se encontraba Pica, que le tranquilizó diciéndole que estaba bien y que había vuelto a Barcelona junto a sus padres. Eso sí, explicó que lo había pasado muy mal psicológicamente a raíz de las críticas que había recibido tras su visita a Honduras, tanto por las supuestas filtraciones de información del exterior que contó Lara Sajén como por la ambigüedad con la que la joven se comunicó con él en aquel entonces.

Esto mismo le echó en cara Tom Brusse a Pica, asegurando que, en su visita, él se había quedado con la idea de que ambos estaban bien. Por su parte, la catalana justificó esa actitud argumentando que fue a verle estando segura de la decisión de terminar la relación en un 95% y con un margen de duda por si cambiaba de opinión al ver en persona a Brusse.

Y así fue, según dijo, llegando a ablandarse notablemente durante la convivencia con la que fuera su pareja: “Me dijiste que me esperarías, estoy aquí sufriendo y ahora me dices, después de dos meses o mes y medio, 'Tom, ya estoy haciendo mi vida otra vez'”, comentó él con incredulidad.

Pero, al igual que le ocurrió eso en la isla, al regresar a España se le pasó y volvió a enfriarse. Tanto es así, que poco después de volver tuvo relaciones con Julen, según contó este mismo desde el pisito de Solos/as. Respecto a esto, Pica le dijo a Brusse que estaba rehaciendo su vida, pero no le llegó a desvelar que era Julen la persona a la que estaba conociendo, pese a la insistencia del francés.

"No fui clara contigo, yo estoy haciendo mi vida, no tengo pareja, pero tienes que saber cosas. Te lo cuento porque te puedes enterar", adelantó ante un Tom que pasaba del llanto a la risa al saber que su ex estaba conociendo a otra persona. Con todo, Pica reiteró en varias ocasiones su apoyo al francés y sus deseos de que gane el concurso.

Mientras este asimilaba lo ocurrido entre lágrimas, acudió en su consuelo su hermana Candice, provocándole todo un torrente de sentimientos encontrados a Brusse. Candice se quedará unos días en la isla junto a él tras prometerle a Sobera que no desvelará informaciones del exterior en ningún idioma.