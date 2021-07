CIEs NO protesta contra la reapertura de Zapadores: "El único CIE que respeta los derechos humanos es el cerrado"

20M EP

NOTICIA

La plataforma CIEs NO ha protestado este miércoles contra la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en València, y ha exigido su cierre definitivo, ya que considera "ilegal la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito" y cree que la reciente reforma no soluciona la situación de las personas migrantes, porque "el único CIE que respeta los derechos humanos es el que está cerrado".