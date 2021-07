Moreno apela a la unidad en un debate sobre la comunidad centrado en la sanidad y en la economía

"La recuperación es un tren que ya está en marcha". Así lo afirmó este miércoles en el Parlamento el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al inicio de su comparecencia, a petición propia, en la que hizo balance del curso político y analizó la situación de la comunidad. Un debate, dijo, en el que "lo único que importa es Andalucía" y "lo que desde esta Cámara podamos aportar al futuro de 8,5 millones de andaluces".

En poco más de una hora y con bastante optimismo, el popular hizo repaso de las políticas que su Gobierno ha llevado a cabo en los dos años y medio de legislatura y centró gran parte de su intervención en la pandemia del coronavirus. Tras afirmar que a finales de esta semana Andalucía habrá alcanzado un 57% de población diana inmunizada, gracias a la administración de 8,7 millones de vacunas, el presidente incidió en la necesidad de seguir reforzando el sistema sanitario y "paliar el déficit acumulado".

En este sentido, anunció que la Junta va a destinar 850 millones de euros en 2021 y 2022 a obras en hospitales y centros de salud de la comunidad. Además, aseguró que el Servicio Andaluz de Salud (SAS)contará este verano con un refuerzo de 25.738 trabajadores, un 86% más que el pasado ejercicio.

La economía y el empleo fueron los otros dos pilares del discurso de Moreno, quien apostó por una "transformar Andalucía a través de una agenda reformista". Al hilo, anunció que la Junta volverá a bajar los impuestos el próximo año, una medida fiscal, afirmó, que mejorarán la deducción autonómica por vivienda habitual para jóvenes y de protección social y la de alquiler de la vivienda habitual, y que doblarán la bonificación por familia numerosa.

También adelantó el popular que la próxima semana verá la luz en el Consejo de Gobierno el Plan de Acción Crece Industria 2021-2022, que, mediante la colaboración público-privada, supondrá una inversión global de 5.100 millones de euros. Y que su Ejecutivo aprobará a lo largo de este año el Plan de Mejora de la Regulación Económica en Andalucía, que conllevará poder abreviar cerca de un centenar de procedimientos administrativos.

Y anunció para los próximos meses la tramitación de otras cinco leyes de calado: la de Tributos Cedidos, que llegará en septiembre al Parlamento; la de Participación Institucional; la de Función Pública, ya en fase de valoración de las alegaciones presentadas; la de Economía Circular, que se tramitará también después del verano; y la del Flamenco, que recalará en la Cámara en el próximo periodo de sesiones.

Juanma Moreno y Susana Díaz se saludan antes del inicio del debate. JULIO MUÑOZ/EFE

"El diálogo sincero es el viento a favor de la política y los prejuicios, y las trincheras ideológicas son un freno al progreso", sentenció Moreno en un llamamiento al diálogo al resto de los grupos parlamentarios. "Los andaluces nos miran y esperan de nosotros que seamos valientes, inteligentes y generosos", afirmó, apelando a que "juntos seamos capaces de no defraudarles, poniendo su bienestar por encima de cualquier interés partidista".

Pero el discurso no convenció en las filas socialistas, cuya portavoz, Ángeles Férriz, afirmó que "quien ignora los problemas de Andalucía y no sabe leer el presente no puede tener ningún proyecto para el futuro". Moreno, añadió, "necesita salir de los despachos y la moqueta y pisar el suelo y las calles de Andalucía" porque "está alejado de la realidad". Una afirmación en la que coincidieron tanto Unidas Podemos por Andalucía como Vox. "Parecería que no ha habido pandemia en nuestra comunidad y que todo funciona estupendamente, y que lo que no funciona es culpa de los demás", concluyó Férriz.

En su comparecencia, Férriz mencionó en varias ocasiones al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, e incidió en la idea de una "oposición útil y constructiva", tendiéndole la mano al Gobierno de Moreno para alcanzar tres "grandes pactos por la sanidad, la juventud y el municipalismo".

Financiación autonómica

Como viene siendo habitual en sus últimas comparecencias, el presidente de la Junta volvió a reclamar al Gobierno de España una "financiación justa" para Andalucía, afirmando que "no vamos a permitir un trato discriminatorio en posibles negociaciones bilaterales". En este sentido, aseguró que la comunidad "va a reclamar lo mismo que puedan obtener Cataluña, Madrid o País Vasco" porque "tenemos derecho a ser tratados con igualdad".

Moreno lamentó que los fondos Covid del pasado año se repartieron en función del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone "dar más a los que más tienen", mientras que Andalucía recibió 2.199 millones de euros, el 13,7% del total, pese a tener un peso poblacional de casi el 18%, lo que se tradujo en 261 por cada andaluz, cuando la media nacional por habitante fue de 340 euros.

Con estos "antecedentes", el popular mostró su "preocupación" ante la distribución de los Fondos Europeos de Recuperación y criticó que ni las comunidades ni los ayuntamientos han participado "en el plan del Gobierno", hasta el punto de que "desconocemos hasta el momento cuáles son los proyectos estratégicos y dónde se desarrollarán". Y defendió que Andalucía ha enviado 151 iniciativas autonómicas con una inversión global de 35.480 millones de euros, además de otros 2.168 proyectos de ayuntamientos y diputaciones, por importe de 52.079 millones. "Hay donde elegir y, por tanto, no debe haber excusa", aseveró.

Así, Moreno volvió a reclamar el "respaldo" del Parlamento porque "es responsabilidad de todos defender los intereses de Andalucía". Y concluyó: "La recuperación es un reto colectivo".