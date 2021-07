Ryanair programa 70 rutes per a aquest estiu amb l'aeroport d'Alacant-Elx

El director del Patronat de Turisme Costa Blanca, José Mancebo, ha mantingut aquest dimecres una trobada de treball amb els directius de l'aerolínia irlandesa Ryanair, en concret amb el director de Màrqueting Dara Brady, i amb la Head of Sales & Marketing, Chiara Ravara, per a abordar la connectivitat de la província amb potencials països emissors de turistes en els quals opera la companyia.

La trobada, que ha comptat també amb la participació de la directora de l'Aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández, Laura Navarro, ha servit per a revalidar l'aposta de la firma per l'aeroport alacantí amb més de 70 rutes per a aquest estiu, que inclouen noves connexions amb Belfast, Teesside, Venècia Treviso o Bari, segons ha informat la institució provincial en un comunicat.

Mosso ha assenyalat que, per part del Patronat Provincial de Turisme i de la Diputació d'Alacant, "volem agrair l'aposta de Ryanair per l'aeròdrom alacantí i la Costa Blanca, una aposta decidida, motivada per la capacitat de la nostra destinació per a atraure a turistes de tota Europa, així com pel potencial d'emissió de l'àrea d'influència de l'aeroport, superior als 5 milions de passatgers".

A més, el director de l'organisme autònom ha destacat que amb aquestes més de 70 rutes d'estiu "afermem la nostra aliança tant amb Ryanair com amb l'aeroport i AENA, dins de la nostra estratègia de connectivitat de la destinació".