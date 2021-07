El MACVAC de Vilafamés acollirà una col·lecció d'obres d'artistes com Picasso, Warhol i Matisse

El Museu d'Art Contemporani Vicent Aguilera Cerni (MACVAC) de Vilafamés (Castelló) ha tancat un acord per a acollir durant cinc anys la col·lecció Fracaral, formada per obres d'artistes com Picasso, Warhol i Matisse, fent així enguany una de les majors ampliacions del seu catàleg de mostra en dècades.

Açò serà possible gràcies a l'acord assolit per la direcció, de la qual forma part la Diputació de Castelló, per a la donació per un període de cinc anys de la col·lecció Fracaral al museu del municipi. Segons experts, es tracta d'una de les compilacions d'obres d'art contemporani més importants i completes que existeixen a Espanya. Aquest és el resultat de més de tres dècades de treball per part de Javier García i els seus fills, segons ha informat la Diputació en un comunicat.

La nova col·lecció pictòrica i escultòrica servirà d'al·licient per a estrenar la pròxima temporada museística alPalau del Batlle de Vilafamés. Com a part implicada, la diputada de Cultura, Ruth Sanz, ha agraït a la família García Martín la seua generositat. "Gràcies per permetre'ns gaudir i créixer a través de l'art i per confiar a Castelló per a ser seu expositiva de la vostra obra", ha dit.

La firma del conveni que possibilitarà aquest exhibició s'ha produït aquest matí en el mateix MACVAC amb la presència de Ruth Sanz, en representació de la Diputació de Castelló; l'alcalde de Vilafamés, Abel Ibáñez; la directora del Museu, Rosalía Torrent; i el gestor cultural del centre, Joan Feliu.

Entre els artistes més destacats que conformaran la nova proposta creativa del MACVAC sobreixen noms com els de Picasso, Warhol i Matisse. "Des de la fundació del Museu, la Diputació de Castelló ha estat sempre en primera fila treballant perquè trencara esquemes i fòra molt més allà dels seus límits", ha indicat Sanz.