La influencer Alma Cortés Bollo, hija de Raquel Bollo y Chiquetete, se ha sincerado este miércoles con sus seguidores de Instagram sobre el problema de salud que padece desde hace un año y medio.

La joven, de 21 años, ha publicado una serie de stories explicando que dos meses después de nacer su hija, Jimena, a la que dio la bienvenida en febrero de 2020, comenzó a sufrir unos fuertes dolores en el estómago.

Preocupada por el malestar que sentía, la creadora de contenido acudió al hospital, donde le explicaron que probablemente sus organos estaban recolocándose tras el parto. Sin embargo, el dolor sigue estando presente.

"No creo que todavía estén recolocándose [los órganos]. He tenido que ir al hospital porque no puedo soportarlo más", ha reconocido la sevillana, que ha querido tranquilizar a sus más de 170.000 seguidores explicándoles que, pese a las molestias, puede cumplir con su rutina habitual.

Tras su visita al centro hospitalario, la joven ha revelado que los médicos le han dicho que tiene el colon "muy inflamado" y que va a tener que someterse a un chequeo digestivo. "Estoy un poco atontada por todos los medicamentos, pero estoy bien", ha zanjado.