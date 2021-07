Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra un mort i els casos repunten a 1.587

Així mateix, un total de 2.765.318 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana i en aquests moments, compten amb la pauta completa d'immunització -dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen- 2.099.886 persones, 247.505 a Castelló, 755.999 a Alacant i 1.096.382 a València.

D'aquesta manera, la xifra total de positius ascendeix a 411.442 persones. Per províncies, 166 a Castelló (42.383 en total); 325 a Alacant (151.142 en total); i 1.096 a València (217.915 en total).El total de casos no assignats es redueix a 2, després de la reassignació d'un cas a la província de València.

Així, amb aquest decés registrat en els últims 7 dies el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.462: 808 en la província de Castelló, 2.848 a la d'Alacant i 3.806 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 243 persones ingressades i 25 llits de crítics ocupats: 10 en la província de Castelló, cap pacient en UCI; 21 en la província d'Alacant, 4 d'ells a l'UCI; i 212 en la província de València, 21 d'ells en UCI.

No obstant açò, des de l'última actualització s'han registrat 439 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 403.396 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, les altes es distribuïxen així: 42.158 a Castelló, 150.245 a Alacant i 210.936 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 12.048 casos actius, la qual cosa suposa un 2,85% del total de positius.