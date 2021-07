Un curs a Sagunt reuneix alumnes d'Espanya, Mèxic i Alemanya per a conéixer l'Imperi Romà a través dels seus productes

L'activitat s'engloba dins de la programació de la 32 edició dels Cursos d'Estiu de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sagunt i la Fundació Bancaixa.

Fins al moment, més d'un centenar d'estudiants s'han matriculat en el curs. Concretament hi ha prop de 80 alumnes que s'han matriculat en la modalitat online i al voltant de 25 que s'han inscrit en la modalitat presencial. Fins a 25 províncies espanyoles, així com també Mèxic i Alemanya, estaran representades per l'alumnat d'aquest curs, ha detallat l'Ajuntament de Sagunt en un comunicat.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i el regidor delegat d'Educació, José Manuel Tarazona, han participat aquest dimecres en la presentació d'aquesta activitat docent estival al costat del director del Centre Associat de la UNED Alzira-València, Alejandro Cerdà; el director del curs, el professor Javier Cabrero; i el president de la Fundació Bancaixa de Sagunt, Alfonso Muñoz. A l'acte també han assistit, entre uns altres, la coordinadora de cursos d'estiu i extensió universitària d'UNED, Begoña Sáez, i el coordinador d'UNED-Sagunt, Pascual Ferrer.

Entre les matèries que s'impartiran en el curs -que és una continuació del que es va desenvolupar en l'edició anterior, 'Iter Facere, viajes y viajeros en la Antigua Roma'- figuren la geografia del món a l'Antiguitat, a càrrec del professor Javier Serrano; el vi i el mercat d'esclaus a Sicília, per la doctora en Geografia i Història Milagros Moro; la vida en el campament de frontera de Vindolanda, a Britània, del doctor en Història Antiga David Soria; l'oli i el garum d'Hispània, a càrrec del professor Miguel Ángel Novillo; i el comerç d'animals des de Líbia, pel professor titular de la UNED i director del curs, Javier Cabrero.

També s'abordarà Egipte com a graner de Roma, per la professora Marta Bailón; El luxe a Roma, la porpra i la coa vestis de Síria, a càrrec dela professora Honorífica del Departament d'Història Antiga Pilar Fernández; i Grècia: els primers turistes, del catedràtic d'Història Antiga, Adolfo Domínguez.

Darío Moreno ha manifestat que l'elecció de Sagunt com a seu per a aquesta activitat "no pot ser més encertada, tenint en compte la importància que per a Sagunt té l'Imperi Romà des del punt de vista històric".