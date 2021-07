Detingut un matrimoni responsable d'un "important" punt de venda de cocaïna i heroïna a Torrent

El punt de venda se situava al barri de Xenillet, on els policies han confiscat de 10'5 grams de cocaïna; uns 15 d'heroïna; prop de cinc grams de marihuana i 3.482 euros en efectiu, segons ha detallat la Prefectura en un comunicat.

Les investigacions per part de la Brigada Local de Policia Judicial es van iniciar en 2019 i, després de diversos dispositius de vigilàncies, han culminat amb un registre del domicili on presumptament es venia la droga i la detenció d'un matrimoni. Els arrestats, amb antecedents policials per fets similars, han passat a disposició judicial.

Així mateix, els policies també han desmantellat dos laboratoris de marihuana indoor situats en vivendes de la localitat. Després de realitzar diverses vigilàncies en els voltants, van detectar una forta olor a marihuana, per la qual cosa van dur a terme un registre en els domicilis sospitosos.

En aquestes vivendes, van localitzar i van intervenir en un d'ells 178 plantes en avançat estat de germinació i, en l'altre, 101 plantes amb un pes total de huit quilos. També van intervenir efectes destinats al cultiu d'aquesta droga, com a llums, ventiladors i aparells d'aire condicionat.

Com a resultat d'aquests registres, els agents han detingut tres persones, dos homes i una dona, d'entre 23 i 39 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.