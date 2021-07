Les preguntes a la víctima de la 'manada' de Callosa se centren en el consum d'alcohol per a evitar que escolte els fets

La víctima ha declarat desconéixer si els acusats la van drogar per a posteriorment violar-la, segons ha indicat el lletrat de l'acusació particular, Francisco González, en declaracions als mitjans després de la finalització de la segona sessió en l'Audiència Provincial d'Alacant.

L'acusació particular ha agraït la tasca de la Secció Segona en considerar que ha sigut "molt condescendent i empàtica" amb la jove, que es mostrava favorable a aconseguir un acord de conformitat amb la defensa dels acusats per a evitar reviure tot el succeït en el juí, però que no es va poder aconseguir per l'oposició de Fiscalia, que reclama més anys de presó per a tots els processaments.

El ministeri públic demana provisionalment entre 48 i 52 anys de presó per als acusats mentre que acusació particular i defenses es mostraven conformes amb el compliment de 15 i 18 anys de presó. Els quatre joves, acusats de diversos delictes d'agressió sexual i descobriment i revelació de secrets, van admetre la violació aquest dimarts si bé al·legaven que ho van fer sota el consum de "quantitats notables" d'alcohol i drogues.

Sobre si els acusats van drogar a la jove durant la festa, l'advocat que la representa ha assenyalat: "Ella no pot afirmar una cosa que ignora; si li la van donar com se sospita sense el seu consentiment, no hi ha evidència biològica, per la qual cosa no es pot saber una cosa que s'ignora". Igualment, s'ha manifestat durant la sessió que tots estaven en una festa de cap d'any que es va estendre fins al matí de l'endemà i ella "estava de festa com la resta".

TESTIMONIS

Durant la sessió també han declarat els policies locals que van procedir a la declaració 'in situ' dels acusats així com els guàrdies civils que van procedir després a la presa de declaració a la caserna de la Vila Joiosa.

També figuraven com a testimonis la mare d'un dels acusats que va denunciar els fets, així com la germana. No obstant açò, s'han acollit el seu dret a no declarar en contra del seu familiar.

Previsiblement, l'acusació particular presentarà a l'última sessió una modificació de les seues conclusions en les quals demanarà entre 14 i 18 anys per al grup una vegada han reconegut els fets i s'ha provat que van consumir alcohol i drogues en quantitats "importants".

"No és que no sàpien el que va succeir, el que va succeir és que la capacitat d'autocontrol que un té quan està sota l'efecte de l'alcohol i de les drogues, a més en grans quantitats com s'ha vist, doncs òbviament és menor i això té una incidència en la pena", ha explicat.

D'altra banda, les defenses també buscaran una rebaixa de les penes en aplicació dels atenuants de reparació del dany després d'haver depositat la indemnització de 60.000 euros, consum d'alcohol i drogues i reconeixement dels fets.

L'advocat de l'acusació particular espera que Fiscalia, "com a defensors de la legalitat", prenga en consideració la prova que s'ha practicat en la sessió. "Per part d'aquesta acusació s'intentarà mantindre la paraula de la fase prejudicial i ens agradaria que, per honrar eixe acord del que en el seu moment la Fiscalia es va desvincular, recapaciten i s'establisca com a acusació les penes que en el seu moment es van pactar", ha dit González.