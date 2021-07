Puig avança una resposta "contundent" a l'augment de contagis i descarta l'autocita de vacunació

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que la taula interdepartamental COVID d'aquest dijous 8 acordarà una resposta "contundent" per a frenar l'augment de contagis, encara que no ha concretat cap mesura, i ha descartat implantar un sistema d'autocita per a la vacunació a la Comunitat Valenciana com en altres regions.

"És obvi que estem en una situació complicada. Hem de ser conscients que la pandèmia s'ha empitjorat, encara que no té la virulència ni l'estrés hospitalari del passat. Però perquè no succeïsca cal prendre decisions i les anem a prendre", ha declarat amb l'objectiu d'"intentar mitigar al màxim l'avanç del que ja és una realitat: que la variant Delta, l'índia, afecta a la propagació enorme del virus".

Puig, després d'una reunió amb experts abans de visitar la nova Casa de la Música de València, ha garantit als periodistes que la taula interdepartamental analitzarà els informes tècnics i que totes les decisions es prendran amb criteris epidemiològics i "pensant en l'interés general i en la salut de la ciutadania".

Després de recordar que la situació actual "no té res a veure amb l'explosió de principis d'any", ha advertit que l'extensió del virus és preocupant encara que no hi haja pressió hospitalària. També ha fet notar que els joves són els principals afectats perquè no estan vacunats.

En aquest escenari, Puig ha pregat a tots els valencians "un exercici de responsabilitat al marge de les mesures que es puguen prendre" i que siguen conscients que "el virus està ací i la pandèmia no ha passat" malgrat l'avanç de la vacunació i que més del 70% de la població de la Comunitat té almenys una dosi.

"Quasi ho implore: és fonamental que siguem conscients que estem arriscant molt", ha emfatitzat després de demanar que la superació de la pandèmia siga de la millor manera possible. Com a dada molt significativa, ha advertit que alguns estudis conclouen que més del 30% dels contagiats tenen algun tipus de conseqüència a mitjà i llarg termini.

"No hi ha una mesura única"

Sobre el possible tancament de l'oci nocturn, a unes hores del Consell Interterritorial de Sanitat, ha remarcat que les restriccions de la Comunitat s'acordaran aquest dijous i que la Generalitat analitza la situació en general: "No hi ha una mesura única, és una atmosfera comuna per a superar aquest moment apel·lant a la corresponsabilitat i a l'esforç que hem fet enguany".

I respecte a si està sobre la taula el tancament perimetral de la regió, sense voler avançar "cap tipus de mesura", ha avançat una reunió amb Delegació de Govern i les forces de seguretat per a "actuar en conseqüència" després d'acordar les restriccions.

El president valencià ha insistit que cal "ser conscients d'on estem: un moment preocupant perquè han augmentat exponencialment els contagiats". Així, ha tornat a demanar que la gent mostre "una actitud proactiva per a la superació de la pandèmia", a més d'apel·lar a cooperació institucional.

En tot cas, ha posat l'accent que les mesures les plantejarà primer la Conselleria de Sanitat a partir dels informes tècnics analitzats aquest dimecres. "Està clar que estem en una situació que exigeix responsabilitat. Anem a donar la resposta més contundent i positiva entenent que és un esforç comú, ho hem de fer entre tots", ha reiterat.

Es manté l'estratègia de vacunació

En matèria de vacunació, preguntat per si contempla l'autocita de vacunació per a majors de 16 anys igual que altres CCAA, Puig ha defés que l'estratègia de la Comunitat està basada en criteris epidemiològics establits pels propis vacunòlegs "tenint en compte les cohorts de població que pateixen més a major edat".

Ha garantit, per tant, que se seguirà l'itinerari previst: aquestes setmanes vacunant entre 39 i 30 anys i les pròximes de 29 a 20 "a mesura que siguem capaços d'avançar en la vacunació". També ha confiat que el pròxim mes d'agost es puga vacunar a edats inferiors. "No es pot intentar substituir una qüestió per una altra; el virus ataca als quals pot atacar: els no vacunats", ha resolt.

Reunió amb experts

Ximo Puig ha fet aquestes declaracions després de participar en una nova reunió telemàtica amb experts de diversos àmbits per a abordar l'evolució de la COVID-19 a la Comunitat.

Entre els participants, la secretària autonòmica de Comunicació i catedràtica de Lingüística General de la UV, Beatriz Gallardo; la subdirectora general d'Epidemiologia, Hermelinda Vanaclocha; l'especialista del departament de Salut Pública de la UMH, Idelfonso Hernández; el vicepresident de la Fundació Institut d'Investigació en Servicis de Salut, Ricard Meneu, i la catedràtica d'Ètica de la UV i directora de la Fundació Étnor, Adela Cortina.

També l'investigador de la Fundació d'Investigació Sanitària Biomèdica de la Comunitat Salvador Peiró; el cap del Servici de Microbiologia del Clínic de València, David Navarro; el director d'Investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), Francisco Pérez, i l'investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSI i Premi Rei Jaime I 2013, Xavier Querol.

Finalment, la científica Pilar Mateo, reconeguda internacionalment en el camp de la Química; la biòloga Gloria Sánchez, investigadora en l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA-CSIC), el catedràtic de Psiquiatria de la UV Rafael Tabarés i el subdirector general d'Avaluació de la Gestió Assistencial, Ramón Llimó.