Córdoba celebra del 11 al 21 de octubre el Festival Flora con seis instalaciones y diversas actividades

Los detalles del evento los han presentado este miércoles el alcalde de la ciudad, José María Bellido, junto con el socio fundador de Zizai Hotels, Juan Ceña, en la Posada del Potro, que será uno de los seis espacios que acogerá instalación, en este caso dentro del concurso y con la obra ganadora de la convocatoria Patio Talento, una iniciativa con la que artistas noveles realizarán una creación que competirá con autores de reconocido prestigio del arte floral.

Al respecto, el alcalde ha subrayado que "hoy Flora es un poco más de Córdoba, pues por vez primera el Consistorio se compromete económicamente con este evento, lo que contribuirá a la consolidación de esta cita fundamental del calendario de otoño de la ciudad".

"Flora se queda en Córdoba y trabajaremos para que este festival se convierta en embajador de la ciudad", ha remarcado el regidor, para valorar que se presente la ciudad en el mundo con esta cita, "a través de los elementos florales que forman parte de nuestra tradición, de la cultura popular".

Tras agradecer a Zizai Hotels "la confinaza" en Córdoba pese a "todas las dificultades" derivadas de la pandemia del Covid-19, el primer edil ha destacado "el potencial turístico" del festival del "máximo nivel" que coincidirá en octubre con la apertura extraordinaria de los patios por su centenario, por lo que será un mes de "grandes citas".

Mientras, Ceña ha precisado que, tras la ausencia de Flora el año pasado motivada por la pandemia, el festival vuelve este año con el lema 'La fuerza' porque "en estos momentos la naturaleza nos enseña a renacer y potenciar nuestra riqueza". "Esa misma fuerza, sumada al desarrollo de acciones memorables, diseñadas 'ad hoc', será la que hará crecer a la ciudad de la mano de Flora", ha resaltado.

En concreto, ha comentado que este año quieren "potenciar en dos sentidos las actividades paralelas que se iniciaron en 2019: por un lado, generar contenidos que impliquen a la ciudad y, por otro, atraer a público especializado que proceda de otros lugares y que vengan a Córdoba, porque aquí tendrá lugar un evento singular y único". "De esta forma Flora también contribuye a desestacionalizar el turismo y a generar más riqueza para la ciudad", ha destacado.

Además, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento a Flora, "que desde la primera edición ha entendido la importancia de este festival como un proyecto de ciudad que tiene un impacto muy positivo, lo que se ha traducido en una implicación aún mayor del Consistorio en esta nueva edición". Cuenta también con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba y la Fundación CajaSur-Palacio de Viana.

PATIO TALENTO

Una de las novedades de esta edición es Patio Talento, una iniciativa que tendrá como escenario el patio de la Posada del Potro y que dará una gran oportunidad a artistas o colectivos que nunca hayan realizado hasta ahora una gran instalación floral. El ganador creará una obra que se presentará a competición con las otras cuatro instalaciones del festival.

Los candidatos deberán ponerse en contacto con el festival, a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 'info@festivalflora.com', para solicitar la información técnica del patio en el que se realiza la intervención. Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 4 de agosto y el ganador será comunicado a partir del día 20 de agosto.

Por motivos de movilidad asociados al Covid-19, el ámbito de participación de la convocatoria de 2021 engloba a todos los países de Europa, si bien no pueden participar aquellos artistas que, siendo europeos, residan actualmente fuera de Europa.

En relación al cartel que ilustra esta cuarta edición del Festival Internacional de las Flores, se ha creado con una obra de la fotógrafa y artista floral vietnamita afincada en Nueva York Doan Ly. La artista vietnamita trabaja en instalaciones florales para eventos, cine y televisión, así como fotografía editorial y comercial y vídeo enfocado en naturalezas muertas surrealistas y fantasías botánicas.

En las tres ediciones realizadas han pasado por Flora 19 artistas de once países: Thierry Boutemy (Francia), Mark Colle (Bélgica), Hideyuki Niwa (Japón), Mary Lennox (Australia), Natalia Zhizhko (Rusia), Tomas de Bruyne (Bélgica), Isabel Marías (España), Waterlily Pond (Estados Unidos), PHKA (Tailandia), Lisa Waud (Estados Unidos), Loose Leaf (Australia), Alfie Lin (China), Flores Cosmos (México), In Water Flowers (Reino Unido), Flor Motion (España), Patrick Nadeau (Francia), Carly Rogers (Reino Unido), Lola Guerrera (España) y Sherlovell You (China).

En las tres últimas ediciones más de un millón de personas visitaron Flora. En las próximas semanas se darán a conocer los participantes de esta cuarta edición, en la que el primer premio de los dos patios ganadores tendrá 25.000 euros y el segundo, 10.000 euros, como en la última edición.