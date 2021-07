Puig avanza una respuesta "contundente" al aumento de contagios y descarta la autocita de vacunación

"Es obvio que estamos en una situación complicada. Tenemos que ser conscientes de que la pandemia se ha recrudecido, aunque no tiene la virulencia ni el estrés hospitalario del pasado. Pero para que no suceda hay que tomar decisiones y las vamos a tomar", ha declarado con el objetivo de "intentar mitigar al máximo el avance de lo que ya es una realidad: que la variante Delta, la india, afecta a la propagación enorme del virus".

Puig, tras una reunión con expertos antes de visitar la nueva Casa de la Música de València, ha garantizado a los periodistas que la mesa interdepartamental analizará los informes técnicos y que todas las decisiones se tomarán con criterios epidemiológicos y "pensando en el interés general y en la salud de la ciudadanía".

Tras recordar que la situación actual no tiene "nada que ver con la explosión de principios de año", ha advertido que la extensión del virus es preocupante aunque no haya presión hospitalaria. También ha hecho notar que los jóvenes son los principales afectados porque no están vacunados.

En este escenario, Puig ha rogado a todos los valencianos "un ejercicio de responsabilidad al margen de las medidas que se puedan tomar" y que sean conscientes de que "el virus está aquí y la pandemia no ha pasado" a pesar del avance de la vacunación y de que más del 70% de la población de la Comunitat tiene al menos una dosis.

"Casi lo imploro: es fundamental que seamos conscientes de que estamos arriesgando mucho", ha enfatizado tras pedir que la superación de la pandemia sea de la mejor manera posible. Como dato muy significativo, ha advertido que algunos estudios concluyen que más del 30% de los contagiados tienen algún tipo de consecuencia a medio y largo plazo.

"NO HAY UNA MEDIDA ÚNICA"

Sobre el posible cierre del ocio nocturno, a unas horas del Consejo Interterritorial de Sanidad, ha remarcado que las restricciones de la Comunitat se acordarán este jueves y que la Generalitat analiza la situación en general: "No hay una medida única, es una atmósfera común para superar este momento apelando a la corresponsabilidad y al esfuerzo que hemos hecho este año".

Y respecto a si está sobre la mesa el cierre perimetral de la región, sin querer adelantar "ningún tipo de medida", ha avanzado una reunión con Delegación de Gobierno y las fuerzas de seguridad para "actuar en consecuencia" después de acordar las restricciones.

El presidente valenciano ha insistido en que hay que "ser conscientes de dónde estamos: un momento preocupante porque han aumentado exponencialmente los contagiados". Así ha vuelto a pedir que la gente muestre "una actitud proactiva para la superación de la pandemia", además de apelar a cooperación institucional.

En todo caso, ha hecho hincapié en que las medidas las planteará primero la Conselleria de Sanidad a partir de los informes técnicos analizados este miércoles. "Está claro que estamos en una situación que exige responsabilidad. Vamos a dar la respuesta más contundente y positiva entendiendo que es un esfuerzo común, lo tenemos que hacer entre todos", ha reiterado.

SE MANTIENE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

En materia de vacunación, preguntado por si contempla la autocita de vacunación para mayores de 16 años al igual que otras CCAA, Puig ha defendido que la estrategia de la Comunitat está basada en criterios epidemiológicos establecidos por los propios vacunólogos "teniendo en cuenta los cohortes de población que sufren más a mayor edad".

Ha garantizado, por tanto, que se seguirá el itinerario previsto: estas semanas vacunando entre 39 y 30 años y las próximas de 29 a 20 "a medida que seamos capaces de avanzar en la vacunación". También ha confiado en que el próximo mes de agosto se pueda vacunar a edades inferiores. "No se puede intentar sustituir una cuestión por otra; el virus ataca a los que puede atacar: los no vacunados", ha zanjado.

REUNIÓN CON EXPERTOS

Ximo Puig ha hecho estas declaraciones tras participar en una nueva reunión telemática con expertos de varios ámbitos para abordar la evolución de la COVID-19 en la Comunitat.

Entre los participantes, la secretaria autonómica de Comunicación y catedrática de Lingüística General de la UV, Beatriz Gallardo; la subdirectora general de Epidemiología, Hermelinda Vanaclocha; el especialista del departamento de Salud Pública de la UMH, Idelfonso Hernández; el vicepresidente de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud, Ricard Menéu, y la catedrática de Ética de la UV y directora de la Fundación Étnor, Adela Cortina.

También el investigador de la Fundación de Investigación Sanitaria Biomédica de la Comunitat Salvador Peiró; el jefe del Servicio de Microbiología del Clínico de València, David Navarro; el director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, y el investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSI y Premio Rey Jaime I 2013, Xavier Querol.

Por último, la científica Pilar Mateo, reconocida internacionalmente en el campo de la Química; la bióloga Gloria Sánchez, investigadora en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), el catedrático de Psiquiatría de la UV Rafael Tabarés y el subdirector general de Evaluación de la Gestión Asistencial, Ramón Limón.