Sí, estos son los manguitos para evitar sustos en la piscina que triunfan en Instagram (¡y que durarán muchos años!)

En verano, las tardes de piscina, si hay niños en casa, están más que aseguradas. Y es que no solo es una forma de que disfruten de jornadas fresquitas y alejadas de maratones de sofá, sino que nos asegura que a última hora del día acabarán agotados (¡y rendidos sin protestar llegado el momento de irse a la cama!). Además, también es la mejor forma de mejorar sus capacidades natatorias y asegurar que, día tras día, tienen más seguridad y soltura en el agua y, para ello, bien es sabido que es necesario contar con todas las herramientas recomendadas. Manguitos, flotadores, churros, burbujas... pero, no: no todas valen.

Los clásicos manguitos hinchables, aunque su uso está muy extendido, pueden ser peligrosos, pues son fáciles de pinchar y, además, no proponen un paso intermedio entre la flotación y el momento en el que puedan nadar de forma autónoma. Pero, ¿sabías que existen un modelo, con piezas intercambiables, que nos ayuda a establecer una progresión segura y adecuada? Como lo lees, de hecho, ya son muchos los usuarios (¡e instagramers!) que han compartido en redes sociales publicaciones usándolos con sus hijos como una solución efectiva al aprendizaje acompañado y paulatino.

Desde 20deCompras, para aquellos que quieren descubrir las bondades de este novedoso modelo de manguitos, hemos destacado los que han lanzado desde el ecommerce Zerca, pues ahora tienen un modelo con un 10% para que puedas ahorrar en la compra. ¿Te animas a probarlos?

Los manguitos de aprendizaje. Zerca

Formados por seis discos (tres para cada brazo) de espuma de polietileno suave para la piel, estos maguitos de aprendizaje tienen todo lo que deberíamos requerirle a estas herramientas: seguridad (soportan hasta 60 kilos de peso), durabilidad (¡son antipinchazos!) y una regulación sencilla para poder acompañar a nuestros hijos en sus avances en el agua. Así, se ajustan perfectamente al diámetro del brazo gracias a su goma dentro del círculo interior; se ponen y quitan con mucha facilidad (cuentan con una apertura flexible que permite adaptarse a los brazos de cualquier niño y bebé desde los 6 meses hasta los 12 años aproximadamente); y tienen un tacto agradable para que a los más pequeños no les molesten mientras disfrutan en la piscina. ¿Se puede pedir más?

Otros complementos que querrás tener

- El clásico churro, pero moldeable. Como el clásico churro pero moldeable, esto reduce ligeramente su flotabilidad, pero ayuda a que el niño se sujete con mayor facilidad. Este juguete es ideal como apoyo a niños de cualquier edad que ya saben flotar ya que no reduce su movilidad y puede convertirse en parte del juego, además de servir de apoyo a la flotación en algún momento de más dificultad, como, por ejemplo, al saltar a la piscina.

El churro moldeable para la piscina. Amazon

- La protección solar, ¡que nunca falte! La clave del éxito de esta crema radica en tres puntos fundamentales: es de espray, por lo que se aplica de forma rápida y cómoda gracias al formato del bote en el que viene; es de efecto inmediato, por lo que los niños no tienen que esperar para irse a jugar y ¡pueden tirarse de cabeza a la piscina nada más aplicarla! ya que es una crema de protección solar extra resistente al agua.

La crema solar de Nivea. Amazon

