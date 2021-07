Laura Escanes se sinceró este martes con sus seguidores lanzando una reflexión sobre la maternidad. Y es que, acostumbrada a leer mensajes muy críticos con ella sobre su manera de cuidar a Roma, su hija en común con Risto Mejide, la influencer piensa que las mujeres reciben más mensajes de odio tras ser madres.

La catalana, de 25 años, publicó varios stories lanzando la siguiente pregunta: "¿Vosotras creeis que se juzga mucho a las mujeres cuando son madres?". Su encuesta obtuvo el 95% de los votos en la opción que rezaba 'sí', con un 5% en la contraria. "Desde que nació Roma me he dado cuenta de que se juzga muchísimo más cuando eres madre que cuando no lo eres", añadió Escanes.

"He notado una diferencia abismal. Cuando nació Roma, como es normal cuando nace un bebé, al final pasas por una evolución como madre y como mujer. Y yo he pasado por muchos caminos diferentes. En algún momento me he sentido agobiada al no saber si lo estaba haciendo bien, con miedos", admitió, muy seria.

"Hubo momentos en los que sentí que me había abandonado totalmente. Ahora estoy en un momento en el que tengo ganas de comerme el mundo y hacer cosas todo el rato. Estoy recuperando toda la energía que había perdido", añadió.

Finalmente, Escanes diferenció los dos tipos de comentarios que recibe a diario desde hace meses: "Uno es: 'Es que no sales de casa', 'estás hablando todo el rato de cosas de tu hija', 'eres monotema Roma'... Y el otro es: 'Ser madre te viene grande', 'estás todo el día en Twitch', eres una niña pequeña...'. O sea, que si trabajo porque trabajo, y que si no trabajo, porque no trabajo".

Laura Escanes se sincera en Instagram. INSTAGRAM / LAURA ESCANES

"Yo he tomado siempre las decisiones que, consideraba, eran las mejores para Roma, para nuestro caso, para nuestra vida, para nuestra situación", zanjó la catalana, que recientemente habló sobre su relación con su marido y la posibilidad de ser madre de nuevo en el futuro.