Carmen Borrego acudió el pasado viernes al Deluxe tras más de un año sin pisar el plató. Y es que la hija pequeña de María Teresa Campos guarda algunos malos recuerdos de Sálvame, las críticas que ha recibido allí, especialmente de determinados tertulianos, y los malos momentos que ha vivido con ellos.

Aun así, el rostro de Viva la vida salió de su zona de confort y se sometió a las preguntas de Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores, pues eran muchos los temas sobre los que no habían hablado.

Desde su incómodo momento 'péndulo' con Torito a su tira y afloja con su sobrina Alejandra Rubio, pasando por las declaraciones que a veces hace y que provocan desencuentros familiares. Sobre todo ello habló Carmen Borrego en Viernes Deluxe. Pero los temas eran tan diversos y dignos de provocar tensión que su hermana Terelu Campos no pudo evitar estar nerviosa.

Así lo ha declarado este miércoles en su blog de Lecturas: "La semana pasada hablo con mi hermana y me cuenta que va a ir al Deluxe para hacer una entrevista y digo: '¡Madre mía! ¿Y ahora qué va a pasar?'".

"Entiendo que vaya. Faltaría más que tuviera que pedirme permiso para ir, pero a la vez me asusta porque necesito un poco de tranquilidad en mi vida en estos momentos. Todavía tengo demasiado dolor acumulado", escribe la madre de Alejandra Rubio.

"No quiero que penséis que cuando alguien va al Deluxe va pensando 'a ver qué es lo que me va a pasar'. El programa no tiene la culpa, pero cuando se unen el Deluxe y mi hermana es como cuando se juntan el hambre con las ganas de comer", opina. "De repente, empieza a salir mi nombre en medio de un enfrentamiento con Alonso Caparrós y no entendía nada".

Aun así, vio que todo quedó en nada, del mismo modo que con el enfrentamiento entre Carmen y María Patiño. Aun así, lo que más le preocupaba "era el tema familiar", especialmente la relación de su hermana y su hija, por lo que parece que Terelu quedó satisfecha con su entrevista.