Més de 600.000 persones han sigut ateses als centres sanitaris per algun tipus d'al·lèrgia

En concret, durant l'any passat es van realitzar més d'1,2 milions de consultes per al·lèrgies en els centres sanitaris, ja que un mateix pacient pot haver realitzat diverses consultes, enfront de les més de 910.000 del 2019.

Sanitat aprofita la celebració el dia 8 de juliol del Dia Mundial de l'Al·lèrgia per a conscienciar sobre la importància que té detectar a temps una al·lèrgia per a poder establir un bon tractament, així com acudir de forma ràpida als servicis assistencials si es tracta d'una al·lèrgia greu.

Segons les últimes dades, en el període d'un any s'han duplicat les al·lèrgies provocades per al·lergògens aeris, que són les més comunes entre la població. L'any 2019, a la Comunitat Valenciana 140.660 persones van necessitar atenció sanitària per aquest tipus d'al·lèrgies i en 2020 aquesta xifra ascendeix a 283.453 persones.

Una altra de les al·lèrgies més comunes són les provocades per les picades d'insectes, que en un any han experimentat un important creixement. L'any 2019 es van atendre a 5.822 persones per aquest tipus d'al·lèrgia enfront de les 23.724 persones que han sigut ateses en 2020 després d'haver presentat símptomes d'al·lèrgia a causa de la picada d'un insecte.

DISMINUEIXEN LES ALERGÍAS A MEDICAMENTS

Per contra, han disminuït les al·lèrgies a medicaments de 14.386 a 11.175 persones ateses, així com al·lèrgies provocades pel consum de certs aliments, que han passat de 13.539 persones ateses a 10.966. La resta d'atencions sanitàries es deu a persones que han presentat una reacció al·lèrgica a un altre tipus de substàncies.

D'altra banda, l'al·lèrgia és més comuna entre les dones, ja que representen el 58% del total d'atencions enfront del 42% dels homes. A més, segons el tipus d'al·lèrgia s'aprecia major diferència, com és el cas de les al·lèrgies produïdes pel consum de medicaments, que en les dones representa el 67% sobre el total de casos enfront del 33% en els homes.