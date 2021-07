Madrid asume que los contagios subirán hasta agosto pero confía en que los ingresos hospitalarios se mantengan

La Comunidad de Madrid tiene asumido que el número de contagios seguirá aumentando en las próximas semanas hasta mediados de agosto, como consecuencia de la propagación de la variante delta (antes india), pero confía que este aumento no irá acompañada de una curva paralela de ingresos hospitalarios.

Así lo ha señalado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en declaraciones para Telemadrid, recogidas por 20minutos, en la que ha confirmado que la variante delta ya es la predominante en la región, algo que ya alertaron hace cuatro semanas.

Zapatero ha insistido en que "lo importante es la repercusión de la nueva situación en relación a la carga hospitalaria" si bien ha apuntado que "no va a haber una curva paralela de ingresados en hospitales", ya que esta variante afecta sobre todo a jóvenes que tienen un cuadro clínico poco grave.

"Nos quedan semanas de más incidencia. Asumimos que la tendencia subirá", ha reconocido, por lo que ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad para no fomentar aglomeraciones.

En previsión a esta situación, el viceconsejero ha destacado que el Gobierno regional adelantó la segunda dosis a la población vulnerable al subir el número de contagios debido a que esta variante de la Covid es un 50% más transmisible que otras.

A pesar del aumento de la incidencia por esta variante, Zapatero ha anunciado que la Comunidad de Madrid no ha registrado ningún fallecido en 24 horas en los hospitales de la región por primera vez, desde finales de julio de 2020, gracias al ritmo de vacunación.

"Hoy tenemos una buena noticia, en los datos asistenciales de la Comunidad de Madrid de ayer día 6 no hubo ningún fallecido. Seguimos. Nos queda poco, seamos prudentes para controlar este fase de crecimiento", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Respecto a la posibilidad de ampliar las restricciones en Madrid, el viceconsejero ha recalcado que la región tiene "sistemas de control de contagios", por lo que no hay motivo, a su juicio, para volver a aplicar el toque de queda, reducir los aforos en hostelería o limitar la actividad del ocio nocturno, dado que no se puede afirmar que este sector sea responsable de los contagios. "No hay razón para tomar medidas", ha dicho.

La variante delta ya predomina en Madrid

La semana del 28 de junio al 4 de julio la variante delta había superado a la británica con un 44,3% de los casos detectados en los cribados en hospitales frente al 41,6%.

El indicador se confecciona únicamente con los datos aportados por los servicios de Microbiología de los Hospitales 12 de Octubre, Ramón y Cajal, La Paz y Gregorio Marañón, según explica la Consejería de Sanidad en su informe semanal.

Del total de cribados positivos para la variante delta el 55,5% son hombres. El grupo de edad más afectado es el de 15 a 24 años con el 46,3%, seguido del de 25 a 44 con el 31%.

En base a los datos de este martes ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad de Madrid se sitúa a 120,46 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al tramo de edad de entre los 20 a 29 años aumenta a 312,22 casos, y sube a 367,09 para los jóvenes de entre 12 y 19 años.