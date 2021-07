Madrid no baraja endurecer las restricciones: "Tenemos un montón y pensamos que son suficientes"

La Comunidad de Madrid no se está planteando un endurecimiento de las restricciones vigentes para luchar contra la Covid-19 ante el aumento de contagios que se está registrando en los últimos días. "Tenemos un montón de restricciones y pensamos que en estos momentos son suficientes", ha señalado este miércoles el consejero de Educación y portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, tras la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno.

Ossorio ha reconocido que en la región han aumentado los contagios y también que la presencia de la variante delta "se está incrementando" en la comunidad, aunque ninguno de estas circunstancias está "agravando" la situación en los hospitales madrileños. Igualmente ha indicado que la incidencia acumulada se sitúa en 120 contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días, "muy por debajo" de la media nacional y otras comunidades, que afrontan de nuevo una situación "muy delicada".

Es el caso, por ejemplo, de Aragón, cuyas autoridades sanitarias han decretado este miércoles el retroceso a un nivel 2 "modulado" de restricciones, que implica recorte de aforos y horarios, ante el "explosivo" incremento de contagios que se ha registrado en la comunidad.

Otros territorios, como Cataluña, País Vasco o Castilla y León, están optando por recomendar el uso de las mascarillas en los exteriores, a pesar de que su obligatoriedad decayó hace unos días, y prácticamente todos los gobiernos autonómicos están acelerando la vacunación entre los más jóvenes por el miedo a la quinta ola.

Madrid abrirá la autocitación para la vacuna para los mayores de 25 años este viernes, y el próximo lunes hará lo mismo con los mayores de 16 años. La extensión de inmunización a toda la población diana es una de las vías a las que se agarran las autoridades sanitarias madrileñas para contrarrestar el aumento de los contagios que prevén que se producirá en las próximas semanas.

Este repunte se espera a pesar de las restricciones vigentes en aforos y horarios de hostelería y otros recintos y también en el ocio nocturno. "Pensamos que son suficientes", ha señalado Ossorio sobre las limitaciones "pero estaremos atentos a lo que nos dictaminen las autoridades sanitarias", ha zanjado.

Para hacer que este incremento sea el menor posible, la Comunidad ha lanzado una nueva campaña de concienciación dirigida a los más jóvenes, con el objetivo de que no descuiden las medidas de protección. Bajo el lema 'La Covid no se ha ido, métetelo en la cabeza', el Gobierno regional llama al "disfrute con responsabilidad". Se invertirán 400.000 euros en total y se distribuirá el mensaje en prensa escrita, webs y radios.

Imagen de la campaña de concienciación presentada este miércoles por la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid

"Nos quedan semanas de más incidencia. Asumimos que la tendencia subirá", ha reconocido el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, también este miércoles. El también responsable del Plan Covid-19 de Madrid ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad para no fomentar aglomeraciones.

Respecto a posibles restricciones, ha recalcado que Madrid tiene "sistemas de control de contagios", por lo que no hay motivo, a su juicio, para reducir los aforos en hostelería o limitar la actividad del ocio nocturno dado que no se puede afirmar que este sector sea responsable de los contagios. "No hay razón para tomar medidas", ha aseverado.