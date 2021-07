Condemnat a 18 anys de presó per infringir una ordre d'allunyament i assassinar amb un bat la seua mare a Torrevella

La sentència arreplega el veredicte de culpabilitat emès per un jurat popular en un juí celebrat a la fi del passat mes de juny, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicat.

Segons els fets declarats provats pel jurat, l'acusat convivia amb la seua progenitora, de 81 anys i afligida d'una malaltia terminal, en el domicili familiar malgrat que no podia comunicar-se ni aproximar-se a ella en virtut d'una sentència per trencament de condemna.

Sobre les 23.00 hores del 2 de març de 2020, l'home va començar a colpejar repetidament a la seua mare amb un bat de beisbol en la cara, el cap i altres parts del cos fins a causar-li la mort. L'agressió es va produir de forma sorprenent per a la perjudicada, que prenia medicació a causa de la seua malaltia terminal i presentava un estat físic molt afeblit, fins al punt que només pesava 42 quilos, per la qual cosa no va tindre cap possibilitat de defensa.

Després de perpetrar el crim, amb la intenció de no ser descobert, el fill va tractar de simular un accident, va col·locar la seua mare de genolls, recolzant-la en part sobre el matalaf de l'habitació on dormia, i va llançar damunt d'ella un armari de grans dimensions, segons la resolució judicial.

Tal com va dictaminar el jurat, encara que l'acusat mantenia intactes les seues capacitats volitives i cognoscitives, la seua acció delictiva va estar influïda "o propiciada lleugerament" pels seus problemes mentals, perllongats en el temps, així com pel consum de substàncies estupefaents, d'alcohol i de medicaments, per la qual cosa contempla un atenuant en aquest sentit.

La sentència, que pot ser recorreguda davant la Sala civil i Penal del TSJCV, aprecia també l'agreujant de reincidència per al delicte de trencament de condemna, doncs el processat ja havia sigut condemnat diverses vegades per vulnerar l'orde d'allunyament respecte a la seua mare, i la de parentiu en el delicte d'assassinat.

A l'hora d'imposar les penes, la magistrada de l'Audiència que va presidir aquest juí amb jurat ha tingut en compte l'acord aconseguit entre la Fiscalia i la defensa, que establia nou mesos de presó per al delicte de trencament de condemna i 17 anys i tres mesos de presó per a l'assassinat.