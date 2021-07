Cvirus.- PSPV i Compromís demanen les restriccions "mínimes possibles" i UP aposta pel tancar l'oci nocturn

Mentre, des de l'oposició han criticat el Botànic per la seua gestió, encara que tant PP com Ciutadans han assumit que hi haurà noves mesures. Per la seua banda, els 'populars' han apostat per compensar als sectors que es vegen afectats, i la formació taronja vol mesures "més quirúrgiques". Vox, per la seua banda, ha exigit la dimissió de la consellera, Ana Barceló, i ha criticat que "no es pot tindre a la gent tancada i lligada a les subvencions i les ajudes".

Així s'han pronunciat els representants dels grups representats a Les Corts en declaracions als mitjans durant la primera sessió del ple d'aquesta setmana.

Des del PSPV, Manolo Mata ha demanat un "gran acord intergeneracional de comportament" i ha instat a "no demonitzar a la gent jove", encara que també els ha recordat que el seu paper és "essencial en aquest moment". Per açò, ha apostat per adoptar les "restriccions que menys dany puguen causar" i per ajudes econòmiques a determinats sectors.

Compromís veu convenient donar "passos arrere" i aplicar mesures si les recomanen els experts davant la pujada de la incidència, "les mínimes possibles", però descarta que la reobertura de l'oci nocturn siga la causa.

"Buscar responsables després d'any i mig és un error, cal buscar vies de solució", ha constatat el seu portaveu de Sanitat, Carles Esteve, per a destacar el ritme de vacunació.

D'altra banda, la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, ha remarcat que la pandèmia "s'està agreujant", per la qual cosa ha mostrat el seu suport a la proposta de la Comissió de Salut Pública de tancar l'oci nocturn. "En aquest tema no caben mitges tintes, cal actuar el més prompte possible", ha agregat.

A més, ha mostrat el seu suport a la recomanació sobre la mascareta i ha apostat per "aprendre dels errors del passat", però també ha remarcat el "retard en la vacuna" de les persones entre 30 i 39 anys.

OPOSICIÓ

Entre l'oposició, el PPCV insisteix que les mesures que acorde aquest dijous la taula interdepartamental de la Generalitat han d'anar acompanyades d'un paquet de compensacions econòmiques per als sectors afectats. "No podem deixar-los una altra vegada abandonats a la seua sort", ha pregat la seua portaveu adjunta Elena Bastidas.

Una altra de les seues reclamacions és agilitzar la vacunació perquè al ritme actual, al seu juí, ni Espanya ni la Comunitat s'acostaran a l'objectiu del 70% de població immunitzada a final d'estiu. Tampoc creu que el país estiga en condicions de "renunciar" a la mascareta obligatòria en exteriors en aquesta "cinquena onada".

Des de Ciutadans, Ruth Merino ha mostrat la seua preocupació per l'evolució de la pandèmia, i ha assenyalat que, en cas que la Generalitat decidisca tancar l'oci, hauria de tindre en compte que "aquestes empreses han patit molt". També ha considerat que si segueixen oberts, exerceixen de "control" perquè no hi haja botellons.

Per açò, ha demanat al Consell que no prenga "mesures tan fàcils com tancar", sinó que "sancionen als quals incompleixen perquè no paguen justos per pecadors".

Des de Vox, Ana Vega ha criticat que el Consell està "instal·lat en la indecisió" i ha considerat que la consellera Barceló "no ha sabut gestionar la pandèmia" pel que ha demanat la seua dimissió. En aquest sentit, s'ha preguntat si les noves mesures es prendran per "negligència" o perquè el Govern "realment vol tancar-nos i retallar drets".

"POPULISME VACUNAL"

El ritme de la vacunació també ha sigut un dels punts que han tractat els diversos grups. Des del PSPV-PSOE, Manolo Mata ha considerat que "no es pot fer populisme vacunal" i que en aquesta setmana, existeix l'objectiu de finalitzar la immunització completa del bloc entre 60 i 69 anys.

Des de Vox, Ana Vega ha criticat que "no s'està vacunant als grups com havien de vacunar-se"; Ruth Merino (Cs) ha mostrat la seua preocupació per la baixa vacunació en la franja entre 30 i 39 anys i Elena Bastidas (PP) ha opinat que "ni Espanya ni la Comunitat s'acostaran a l'objectiu del 70% de població immunitzada a final d'estiu".

Per part del Botànic, Pilar Lima (Unides Podem) ha lamentat el "retard en la vacuna de les persones entre 30 i 39 anys" i ha demanat accelerar la vacunació, mentre que Carles Esteve (Compromís), ha considerat que el procés a la Comunitat Valenciana avança més o menys en la mitjana nacional.