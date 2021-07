Calero condemna les agressions homòfobes 

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha condemnat i lamentat aquest dimecres les últimes agressions homòfobes, ha animat a denunciar-les sempre i ha llançat un advertiment als agressors: "Serem intolerants".

"Des de la Delegació de Govern, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estarem alertes a tot tipus d'agressions perquè no queden impunes", ha garantit en declaracions remeses als mitjans després de dies de protestes a tota Espanya per l'assassinat del jove Samuel a la Corunya.

Davant aquest cas i la resta d'agressions homòfobes, Calero ha lamentat que "pareix que estiguem retrocedint en el temps" perquè no és possible que en ple segle XXI es produïsquen "en una Espanya democràtica i una Espanya lliure".

Dos casos d'homofòbia a València

Dos joves de 21 anys van denunciar que dissabte passat a la nit van patir una agressió homòfoba a València per part d'una desena de persones mentre estaven amb dues amigues a l'entorn de Plaza Hondures.

Segons va publicar 'lamarea.com', els fets van succeir quan el grup de joves se'ls va acostar i un d'ells els va preguntar si portaven diners. Alejandro, el xic que va resultar més afectat per l'agressió i que rep assessorament de la Generalitat, va contestar: "Diners no tinc, però tinc un 'culazo'", la qual cosa, segons la versió que ha proporcionat a la mateixa publicació, va suposar per a l'altre una "ofensa horrible" que va derivar en insults homòfobs i crits de 'maricón' als quals es van sumar la resta de persones que li acompanyaven.

El grup els va agredir tant a ell com al seu amic, a qui fins i tot li van arrabassar una renyonera que portava i un mòbil, que van aconseguir recuperar mentre que a les dues xiques que els acompanyaven no les van tocar. D'acord amb la mateixa informació, la Policia no va poder detindre a ningú i les víctimes tenen previst presentar la denúncia aquesta setmana davant la Fiscalia de Delictes d'Odi de València.

Es tracta de la segona agressió homòfoba que ha transcendit en menys d'un mes a la mateixa zona, després que un jove de 17 anys denunciara en xarxes socials altra agressió durant la nit de Sant Joan, quan anava agafat de la mà d'un amic i un grup d'homes va començar a increpar-los al crit de 'maricones'. Després d'això, el van agredir, el van colpejar i li van robar el mòbil per a fugir abans de l'arribada de la Policia.