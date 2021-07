La ocupación hospitalaria de pacientes COVID en CLM cae un 85% desde el fin del estado de alarma hasta 60 camas

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente autonómico, Emiliano García-Page, durante un acto público en la localidad conquense de Osa de la Vega, donde ha señalado que "obviamente la realidad es distinta" ahora.

En este punto, ha hecho referencia al "proceso de ataque a la gente joven" de las últimas semanas, tras lo que ha puntualizado que "los chavales jóvenes en España han cumplido" durante el estado de alarma, del mismo modo que los alumnos han cumplido también en el desarrollo del curso escolar.

Así, cree que hay "un punto de injusticia" al "estigmatizar la socialización" de los más jóvenes. "Por supuesto que hay que mantener la prudencia y hay que evitar riesgos innecesarios", ha afirmado, añadiendo que "no es lo mismo cumplir las normas cuando no tienes más remedio que cumplir cuando no te obliga nadie".

"FAVORABLE AL CONSENSO NACIONAL"

Con todo, García-Page ha avanzado que en próximas citas del Consejo Interterritorial de Salud la postura de Castilla-La Mancha será la de mostrarse "favorables a un consenso nacional", discurso que mantuvo cuando los datos no eran tan buenos en la región, frente al escenario actual, que presenta "los mejores datos de toda España con mucha diferencia".

"Pero las decisiones tienen que ser ponderadas a cada territorio. Hay mucha demagogia y mucha tendencia a vivir del drama", ha avisado.

Ha sido aquí donde ha hecho referencia al papel del ocio nocturno, ante lo que ha dicho que si bien no va a cambiar la normativa, es un sector que hubiera contrarrestado algunas escenas de las últimas semanas.

Así, ha recordado que "hay botellones en las playas toda la noche sin desalojar", algo que "evidentemente" no ha organizado ningún empresario del ocio nocturno.

Por todo ello, Castilla-La Mancha apoyará al Ministerio de Sanidad en "una línea de constancia en la que todas las autonomías puedan seguir tomando medidas de manera proporcionada pero sin confundir a la opinión pública".

Sobre la vacunación, los cálculos del presidente castellanomanchego pasan por que antes del 15 de agosto se haya conseguido la vacunación completa del 70% de la población.