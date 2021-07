María Castro desvela en qué original manera (y postura) conoció a su marido

María Castro ha enternecido a sus fans con el relato de cómo conoció a su marido, Juan José Villalba.

Y es que no fue una manera, digamos, de lo más común. Todo lo contrario, fue de lo más original, tal como ella misma ha relatado en su perfil de Instagram. Un momento que ha querido recordar con una bonita foto reviviendo aquel instante que cambió sus vidas para siempre.

"¡Y lo volvimos a hacer...! Todo aquel que nos conoce un poco (será por la de veces que lo cuento), sabe que José y yo nos conocimos tal que así... Trabajando... hablábamos de cosas de 'danzarines'... lo que somos. Y él me dijo: 'yo te puedo portear' (Vi luz verde) Yo le dije: 'puedo confiar en ti' (Le di luz verde) Y así fue... casi sin darme cuenta, cómo me hizo tocar el cielo... o más bien los focos del plató...jajajaja... Transmitiéndome en ese agarre lo mismo que sigo sintiendo hoy en día: seguridad, confianza, hogar y enseñándome que por mucho que la vida a veces nos zarandee, siempre habrá alguien ahí dispuesto a no dejarte caer, y listo para recogerte siempre que lo necesites", escribe orgullosa la intérprete junto a la foto de un porté en la piscina.

Un bonito homenaje a su historia de amor con Villalba, con quien contrajo matrimonio en septiembre de 2018 y con quien forma una bonita familia tras el nacimiento de sus dos hijas en común, Maia y Olivia.