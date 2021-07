Desde que empezó a emitirse la serie documental de Rocío Carrasco, son muchas las veces que Amador Mohedano se ha pronunciado acerca del conflicto de su sobrina con su ex y de su distanciamiento con ella. Sin embargo, nunca se ha sincerado tanto como hasta este miércoles.

El hermano de Rocío Jurado ha hablado largo y tendido con la revista Semana y ha dado su opinión y su versión sobre algunas de las cosas que ha contado su sobrina.

"Me da mucha pena, de corazón, que salgan tantas cosas... Pero nosotros no sabíamos nada, ninguno de la familia", asegura. "Todo esto que ha contado me parece muy triste. Si es tal cual, a nosotros nos duele".

"No estábamos enterados de su sufrimiento. Luego oyes a los niños hablar maravillas del padre y de lo bueno que es, y que su madre no le coge el teléfono... y es muy complicado valorar", apunta el ex de Rosa Benito. "

Sobre el episodio de la supuesta agresión de Antonio David en la ventana, Amador sostiene que no "no sabía nada de eso", pero, en una casa tan llena de gente, su hubiera un grito, se tendría que oír: "Si alguno estamos ahí y escuchamos eso, no lo hubiéramos consentido". "Sí es cierto que no había verja, se puso después de la época en la que se dice que sucedió eso", añade, desmintiendo la versión del exguardia civil.

"Antonio David en aquella época estaba muy subido, pero Rocío Jurado no le ha tenido miedo nunca, como se ha dicho", defiende. "Un día me dijo: 'No conoces mi otro yo'. Y le contesté: 'No te pases ni una mijita conmigo', y ahí quedó la cosa".

"Yo siempre he estado en el lado de mi sobrina, pero cuando oigo a Rocío y a David hablando de su padre como hablan, pues la verdad...", vuelve a repetir Amador Mohedano, quien además comenta que no termina de creerse la versión de Rocío Carrasco sobre que Antonio David no dejara a David Flores ir a su boda con Fidel: "Son dos partes con versiones diferentes. Yo hubiese ido a Málaga a por mi hijo y me lo hubiera traído. Pero es complicado opinar si no lo vives".

El hermano de Rocío Jurado asegura, además, que no sabía que su sobrina se había intentado suicidar. "Cuando escuché su relato me empezó a temblar todo el cuerpo", declara a la revista. "Me emociono. Habrá gente que no me crea, pero yo la quiero mucho, es mi sobrina y la hemos criado, pero ella ha decidido su vida sin nosotros [...] La he llamado en Navidades, cumpleaños... Sin respuesta. Sientes que no quiere saber nada de ti".

La agresión de Rocío Flores a su madre

"Yo hablé con mi sobrina por teléfono y me dijo: 'Estoy mal, he tenido una pelea con la niña, pero ya te lo contaré en persona'. Y yo creí que era una pelea de las muchas que pasan en las familias [...] No lo entendí como una cosa tan agresiva", explica Mohedano. "La niña me dijo que llevaba meses aguantando, que ella no pintaba nada y todo era para Fidel, y tuvo ese arrebato. Muy mal por su parte, pero estar tantos años sin hablar con tu hija no lo entiendo".

Aun así, el gaditano opina que contar lo que ha contado ha perjudicado a sus hijos: "Pienso en el daño a su hija y a su hijo, y eso es lo que no va a borrar nadie. Ellos siempre tendrán en la memoria lo que la madre les ha hecho. A la hija la ha tirado por tierra".

El detonante de su distanciamiento con Rocío Carrasco

"Se va mi hermana y es como una bomba, todo el mundo desperdigado [...] Se abre el testamento y dice lo que dice, y unos nos quedamos más sorprendidos que otros", cuenta a Semana. "El problema surge con la albacea, que solo barre para una parte, la de mi sobrina Rocío Carrasco. Se dejó guiar, yo creo, por mi sobrina e hizo unas valoraciones que no se ajustaban a la realidad. Creo que la albacea se llevaba algún dinerito bajo cuerda".

Por ello, Amador Mohedado dice estar preparado para la segunda parte de la docuserie, porque no tiene "nada que ocultar". Aun así, tiene miedo de lo que pueda decir su sobrina, porque no entiende que lo haga ni se lo espera, y no le parece bien que hable mal de su familia.

"Si mi hermana Rocío viviera, no estaríamos distanciados, ni mucho menos, porque ella, aparte de artista, era muy familia", concluye.