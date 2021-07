El próximo jueves, los vecinos de Sant Andreu contrarios al nuevo sistema de recogida de basuras puerta a puerta implantado por el Ayuntamiento de Barcelona volverán a manifestarse por segunda vez ante la sede del distrito coincidiendo con la celebración de una sesión plenaria, descontentos con una prueba piloto que les está provocando problemas diarios de ruido, malos olores y plagas. El Ayuntamiento ha comparecido este miércoles para hacer un primer balance de este modelo de recogida de residuos instaurado el pasado 24 de mayo y defender un sistema que sí que funciona en el núcleo antiguo de Sarrià desde 2018.

El regidor de Emergència Climàtica y Transició Ecològica, Eloi Badia, ha puesto en valor que, en las cinco primeras semanas de implantación del puerta a puerta, la recogida selectiva neta ha subido del 37% al 76% en Sant Andreu del Palomar, situándose "entre las 15 más altas en municipios de más de 5.000 habitantes catalanes".

"El 76% es una cifra espectacular", ha destacado Badia, antes de dejar entrever que el puerta a puerta no se desmantelará en Sant Andreu, como piden desde la Associació de Veïns de Sant Andreu Sud (la de Sant Andreu del Palomar es favorable al sistema) y que esta petición de paralización no se hizo en la última reunión de seguimiento celebrada con los representantes vecinales, la sexta, hace escasos días.

En datos facilitados por el consistorio, ya hay 232 localidades en Cataluña con recogida selectiva puerta a puerta que dan servicio a unos 600.000 ciudadanos. Otros 127 se están preparando para ello, entre ellos, 10 del área metropolitana.

La recogida media de Sant Andreu del Palomar en kilos por habitante y día se sitúa en los 0,63 cuando la media de los municipios metropolitanos es de la mitad (0,33) y la de la ciudad de Barcelona de 0,41. En cuanto a la fracción orgánica, se ha duplicado la recogida por peso (de 12.854 a 23.881 kilos semanales) mientras que el nivel de residuos impropios ha disminuido a un tercio (del 10,5% al 3,4%).

Dos terceras partes de los 6.000 hogares que participan en esta prueba piloto de Sant Andreu sacan los residuos orgánicos una o dos veces por semana, con el 31% y el 37%, respectivamente, sumando un 78% de las viviendas.

"Estamos ante un cambio de hábitos muy importante y somos conscientes de que muchos vecinos de Sant Andreu no tenían introducido el reciclaje en su dinámica cotidiana" (Eloi Badia, regidor de Emergència Climàtica)

Bolsas abandonadas en las aceras

Un 32% lo hacen cada tres días. Y 8 de cada 10 hogares participan correctamente en el sistema puerta a puerta. No obstante, Badia ha reconocido que cada semana se abandonan en las calles del barrio 150 bolsas de basuras, quedando en las aceras durante días y causados los mencionados problemas vecinales de malos olores y plagas de bichos, al no cumplir con los requisitos de recogida marcados por el Ayuntamiento (que las marca con una etiqueta identificativa).

"Estamos ante un cambio de hábitos muy importante y somos conscientes de que muchos vecinos de Sant Andreu no tenían introducido el reciclaje en su dinámica cotidiana", ha argumentado el responsable municipal sobre el por qué de estas bolsas abandonadas en la calle. Y ha enmarcado estas "incidencias" en un grupo pequeño de personas "que no participan del puerta a puerta y a los que hemos de convencer de que lo hagan o bien de personas que aún no conocen el mecanismo y no saca los residuos el día que toca o no separan bien los elementos en las bolsas".

Ha indicado que esto ya estaba previsto como parte de un nuevo proceso de recogida de basuras que es "un sistema flexible y vivo" y que en 2022 ya podría comenzar a bonificar a los residentes que reciclen correctamente. El año que viene, el modelo se extenderá a Horta y Sant Antoni y en esta última área se usarán contenedores inteligentes al tener una mayor densidad de población.

Al Ayuntamiento le constan un millar de consultas informativas de vecinos directamente relacionadas con el puerta a puerta y que "se están adaptando los servicios a estas demandas".

Badia ha puesto como ejemplo la nueva contratación de camiones de basuras de cara al mes de octubre para minimizar los ruidos nocturnos, la modificación de sus rutas para reducir estas molestias y la petición de que las bolsas se deje en el lado de los vehículos en las aceras para evitar que los invidentes tropiecen con las que se depositan junto a las fachadas.

También ha resaltado que, ante las reticencias de algunos residentes sobre la colocación de un chip identificativo en las bolsas, el consistorio "no está haciendo uso de datos particulares" en ningún caso y que las cifras recogidas son meramente cuantitativas.

“No tenemos constancia de plaga ni detectamos una mayor presencia que en otros distritos"

Al Ayuntamiento no le constan problemas de plagas y malos olores

El regidor ha asegurado que, por el momento, a la Agència de Salut Pública de Barcelona no ha detectado plagas relacionadas con el puerta a puerta en Sant Andreu, y que igualmente está haciendo un seguimiento. Y ha negado los problemas de malos olores generalizados. "Esto también nos pasaba con los contenedores, sobre todo cuando se mezcla fracción orgánica con otros materiales", ha dicho. Sí que ha asegurado que se analizarán los casos puntuales que se puedan ir produciendo, pero que "son problemas que a día de hoy no tenemos constatados".

"Si la recogida se hace bien, los problemas de malos olores y plagas son infinitamente inferiores que con las islas de contenedores", ha remarcado el director de la Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire (ERC).