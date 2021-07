Els fets van ocórrer cap a les 22.30 hores d'ahir quan es va produir un accident entre dos cotxes en la carretera N-332, en el terme municipal del Pilar de la Foradada.

En l'avís s'indicava que hi havia una dona inconscient com a conseqüència de l'impacte. Per açò, el CICU va mobilitzar una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual només va poder confirmar la defunció de la dona.