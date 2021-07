La venda de turismes de VO va créixer a la Comunitat un 12,38%% al juny respecte a 2020

En total, a la Comunitat es van vendre al juny 17.129 turismes d'ocasió. I en el primer semestre de l'any es van vendre en la regió 104.114 turismes d'ocasió, una pujada del 44,34% respecte al mateix període de 2020. En el conjunt nacional s'han transferit un 41,4% més en comparació del passat any. No obstant açò, la comparació de les vendes acumulades està clarament distorsionada per les mesures de contenció del mateix període de l'any passat.

Per províncies, Alacant va tindre el major increment respecte al mateix mes de 2020, un 19,39%, amb 7.104 turismes venuts. D'altra banda, Castelló va tindre el pitjor registre del mes, amb un descens del 3,93% i 1.826 cotxes transferits en el mes.

El mercat del turisme d'ocasió va pujar a Espanya al juny el 14,5% respecte al mateix mes de l'any passat, amb 168.797 unitats transferides. Açò suposa una certa normalització del mercat si es té en compte que al juny del passat any, amb els comerços ja activats, es van vendre 145.773 cotxes de segona mà. No obstant açò, està encara lluny de la mitjana de vendes en el mateix mes d'anys anteriors al Covid.

En el primer semestre de l'any s'han venut 956.145 turismes de segona mà, la qual cosa suposa un increment del 41,4% respecte al mateix període del passat any, un augment poc significatiu degut a les mesures de confinament i el tancament total dels establiments durant dos mesos.

MOTORITZACIONS

El mercat de turismes d'ocasió segueix dominat pels turismes dièsel, 106.307 unitats que suposen el 63% del total de les vendes, encara que amb una pujada de l'11,5% respecte al mateix mes de 2020. En el cas dels gasolina, es van vendre en el mes 60.472 unitats, amb un augment del 12,5%% en el mes.

La tercera motorització en turismes d'ocasió és l'híbrid de Gasolina/Elèctric, amb 3.113 vendes (l'1,8% del total de juny) i un increment del 58,7%. En el mes es van vendre 938 turismes d'ocasió elèctrics, el 0,55% del total, encara que van augmentar un 202,6% sobre el mateix mes del passat any.

"Des d'Ancove valorem la tendència a la normalització del mercat, tot i que encara estem lluny de les xifres normals per a un mercat de la grandària de l'espanyol. En aquest sentit, sol·licitem un impuls des de les administracions a la compra de les unitats més modernes (menys de cinc anys) i eficients de combustió, tant gasolina com a dièsel, que sumen més del 95% del mercat del turisme d'ocasió", ha declarat Elías Iglesias, president d'Ancove.