Urkullu no descarta brotes o retrocesos pero en el peor de los supuestos no cree que la incidencia supere los 300 casos

Urkullu ha realizado esas manifestaciones en una comparecencia tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidida por el propio Lehendakari, en la que se ha decidido mantener las actuales medidas contra el Covid y no establecer nuevas restricciones.

En la reunión, se ha presentado el Plan Bizi Berri IV que desarrolla las previsiones de la "Ley de Medidas para la gestión de la pandemia Covid 19" aprobada en el Parlamento Vasco.

El Lehendakari ha indicado que no se descartan "brotes o retrocesos" en el periodo de vigencia de este plan, comprendido de julio a octubre. No obstante, ha precisado que la hipótesis de trabajo de Bizi Berri IV es que, en estos cuatro meses, "en el peor de los supuestos", la Tasa de Incidencia Acumulada no llegará a consolidarse por encima de los 300 casos por 100.000 habitantes, y no se superará el escenario 2 de camas UCI.

Urkullu ha señalado que, en todo, caso, el objetivo sigue siendo situar la Tasa por debajo de los 60 casos y mantener la ocupación UCI en las cifras más bajas del escenario 1.

(Habrá ampliación)