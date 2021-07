EU reclama un millor servei de biblioteques públiques durant els mesos d'estiu

La formació política ha indicat en un comunicat que amb la modificació de l'horari que implementa l'Ajuntament des del 21 de juny a l'1 d'octubre les biblioteques obrin només als matins de dilluns a divendres. I és més, a l'agost només obriran 10 del total de biblioteques, reduint a un terç el servei.

"Així com hem fet en anteriors ocasions, tornem a traslladar a l'Ajuntament la necessitat de reforçar el servei de biblioteques públiques", han reclamat des de la gestora d'Esquerra Unida de València Ciutat.

Al seu entendre, "qualsevol govern que pose els serveis públics i la cultura entre les seues prioritats deu preocupar-se d'oferir un servei de biblioteques de qualitat dotant d'un espai públic perquè la ciutadania puga donar cabuda a iniciatives i inquietuds culturals als seus barris. Aquestes modificacions horàries i tancaments perjudiquen tant les estudiants que aprofiten l'estiu per a estudiar com a totes aquelles persones que per diferents motius passen aquests mesos en la ciutat", ha advertit.

Des d'EU València Ciutat han matisat que el problema no es redueix a eixes restriccions per horari d'estiu, sinó que a més hi ha biblioteques que restringeixen encara més els seus períodes d'obertura. "Una companya ha fet seguiment de les notificacions dels nombrosos tancaments ocasionals dels quals avisen a través del seu compte de Twitter, demostrant que en la pràctica la limitació del servei és encara major", han comentat des de la gestora.