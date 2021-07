Iker Barricat, director de Adecco España: "La subida de sueldo no se debe pedir diciendo lo que cobra un compañero"

Iker Barricat, Director General de Adecco en España, analiza en esta entrevista para 20minutos cómo la pandemia de coronavirus ha provocado profundos cambios en material de trabajo, como la extensión del teletrabajo, la implantación de los avances tecnológicos así como las profesiones más demandadas. También ofrece consejos sobre en qué formarse, cómo afrontar una entrevista de trabajo y cómo solicitar un aumento de sueldo.

¿La pandemia de coronavirus ha supuesto una revolución en el ámbito laboral?

El coronavirus ha supuesto una revolución en todos los ámbitos, en el laboral pero también en el de las relaciones personales e incluso en cómo entendemos el mundo. En el mercado laboral ha tenido un impacto sustancial. Cuando de repente nos llegó el Covid a todos lo primero que tuvimos que hacer fue confinarnos y cerrar la mayoría de centros de trabajo.

Casi todas las empresas tuvieron que adaptarse. Se implantó un modelo de teletrabajo obligado donde se podía y hubo que incorporar de forma masiva sistemas tecnológicos. Asimismo hubo que readaptar los procesos de trabajo y los centros de trabajo, desde el punto de vista de la higiene y la distancia de seguridad. Además, muchas de ellas tuvieron que ajustar sus plantillas, la mayoría de forma temporal con ERTES y otras con reducciones de plantilla, desafortunadamente, de forma definitiva.

¿El coronavirus ha acelerado tendencias que ya se detectaban en el mundo laboral?

Efectivamente. La pandemia ha acelerado tendencias que ya venían detectándose. Todos hablábamos de los entornos vuca, que se refiere a la volatilidad o incertidumbre. Con el coronavirus se ha evidencia que cada vez nos enfrentamos a sistemas de trabajo más inciertos. Las empresas necesitan ir ajustándose a los posibles cambios y ser muy ágiles.

Con la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia del cuidado de las personas no solo desde el ámbito de la salud física sino también desde la parte emocional

También nos hemos dado cuenta de la importancia del cuidado de las personas no solo desde el ámbito de la salud física sino también desde la parte emocional. Y asimismo destacaría que durante la pandemia se ha puesto de manifiesto la vital importancia de profesiones como el transporte y la logística, las labores de limpieza, el cuidado de las personas o la agricultura.

Iker Barricat Cedida

¿Cuántos españoles teletrabajan en la actualidad y cuántos lo hacían antes del coronavirus?

Antes de la pandemia entorno a un millón y medio de españoles tenía algún tipo de fórmula de teletrabajo, según datos del INE. El 8% del total. En el segundo y tercer trimestre de 2020 esta cifra se había doblado hasta alcanzar los tres millones de personas con fórmulas de teletrabajo.

Unos 2,8 millones de trabajadores españoles tienen algún tipo de forma de teletrabajo

A partir de aquí hubo un cierto retorno a la presencialidad y ahora, según nuestras cifras, 2,8 millones de trabajadores españoles tienen algún tipo de forma de teletrabajo. Supone un 15% de la fuerza laboral española. De todas formas, seguimos estando por debajo de la media europea, que es de un 20%. Las CCAA con más teletrabajo son Madrid y Cataluña, sobre todo la provincia de Barcelona, donde hay grandes empresas con perfiles administrativos.

¿El teletrabajo perdurará tras la pandemia?

Respecto a las previsiones, es difícil aventurarse porque el importante crecimiento ahora se ha debido a la pandemia. Es indudable que el teletrabajo beneficia a la conciliación familiar de los trabajadores y evita desplazamientos innecesarios. Para ciertas áreas puede mejorar la concentración y por tanto la productividad. No obstante, aún no somos capaces de valorar cómo impacta a la filosofía de determinadas empresas, al espíritu de equipo o a la creatividad. Alguien que se incorpora a la compañía creo que es bueno que conozca a sus compañeros de forma presencial.

Creo que se debe apostar por modelos híbridos que incorporen lo mejor de los dos modelos. Las empresas deben ir explorando. Creo que la tendencia no pasa por un teletrabajo de forma radical en el corto plazo porque necesita reflexión y coordinación por todas las partes

¿Cuáles son las previsiones de contratación para este verano?

Un camarero atiende las mesas de un restaurante junto a la playa. EFE

En la campaña de verano vamos a ver un crecimiento importante en la contratación. En concreto, alrededor de un 20% más en comparación con la campaña de verano de 2020. Calculamos que serán 1,2 millones de contratos, unos 200.000 más que el año pasado, vinculado a la campaña de rebajas y a la propia de verano. Son buenas cifras, aunque el impacto de las nuevas cepas puede atenuar ese crecimiento. Las contrataciones se ven a dar sobre todo en el sector del turismo y en Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Y luego en Madrid y Andalucía.

Y a cierre de 2021, ¿son optimistas con la previsión de creación de empleo?

Tenemos que ser optimistas. Los ritmos de vacunación son buenos, a mediados o finales de agosto podría estar vacunado el 70% de la población. Aunque la cepa india está impactando, parece que las vacunas son efectivas frente al coronavirus. Desde el final del estado de alarma estamos viendo una reactivación de las actividades económicas, que ayuda a la contratación de trabajadores temporales y fijos.

Jóvenes aguardan cola para vacunarse en el centro de salud Ramon Turró de Barcelona. EFE

El riesgo es que apareciera alguna nueva cepa frente a la que no nos protegieran las vacunas. Pero si esto no ocurriese hay que ser optimistas, las empresas irán recuperando a sus empleados que aún siguen en ERTE. Si no hay rigidez y trabas desde la Administración hacia las empresas ni subida de impuestos se podrá apuntalar la recuperación. Hoy en día tenemos 4 millones de parados, 500.000 personas en ERTE y un volumen importante de autónomos que aún no han recuperado su actividad. Lo fundamental es tratar de que toda esa gente pueda tener una oportunidad laboral.

¿Qué empleos tienen más demanda y cuáles menos a raíz de la pandemia?

Existen en la red cientos de páginas y plataformas que ofrecen ventas online con descuentos. Freepik

Esto lo vemos todos. El comercio por internet, el ecommerce, y por extensión la logística, han tenido un desarrollo brutal. También ha habido mucha demanda de perfiles vinculados al almacén, las mercancías, conductores, carretilleros... Asimismo, ha crecido la actividad de las empresas tecnológicas porque las empresas han requerido soporte técnico, ciberseguridad. Y por extensión la inteligencia artificial, la analítica de datos... en general se han incrementado los perfiles informáticos. También ha crecido la demanda en el sector de la salud y el farmacéutico y algo en agroalimentación.

Por contra, el impacto más negativo ha sido para los sectores vinculados a la hostelería y el comercio. 7 de cada 10 empleos se han perdido en estos sectores. Y todavía están muy lejos de recuperar su actividad previa a la pandemia. Se está comenzando a recuperar el sector retail y la distribución, y ahí hay oportunidades de encontrar trabajo.

¿Hay empleos que no se cubren? ¿Cuáles son y por qué no se cubren?

Un joven trabajando con un ordenador. PIXABAY

Sí. Hay como tres grandes bolsas. Una primera gran área de los perfiles vinculados a las nuevas tecnologías. Casi todas las empresas buscan trabajadores que sepan de inteligencia artificial, del internet de las cosas, de ciberseguridad... porque las empresas están incorporando estas tecnologías.

Por otro lado, hay una demanda de un 50% de profesiones vinculadas a la Formación Profesional (FP) mientras que solo el 20% de los jóvenes se ha formado en ello. Hay una disfunción entre lo que nuestras empresas demandan y lo que nuestra juventud elige. Estoy hablando de electromecánicos, de perfiles vinculados a la actividad industrial con unos skills específicos, que no se consiguen cubrir pese a que hay oferta de trabajo empresarial.

Y en tercer lugar están los perfiles con idioma extranjeros. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de otros idiomas, pero sigue habiendo demanda por ejemplo para call centers que no se cubren. No solo se requiere conocimiento de inglés.

¿Qué tercer idioma recomendaría aprender además del inglés?

Se están solicitando idiomas europeos, como el francés, alemán, holandés y de los países nórdicos, en los cuales empresas españolas dan un servicio a clientes que están en esos países y solicitan poder ser atendidos en su idioma.

¿Cuáles son los momentos más adecuados para pedir un aumento de sueldo?

Hay muchas empresas que tienen un proceso de revisión salarial ordenado, aunque se realice de forma individual, que suele ser anual. Más que el momento adecuado es la forma de solicitarlo. Creo que el argumentario para solicitar ese incremento salarial nunca debe estar basado en lo que cobran tus compañeros. Tiene que estar basado en lo que uno aporta a la empresa. Tiene que ser una conversación honesta en la que se traten de conciliar esas inquietudes del trabajador porque si no se concilian al final ese trabajador se irá. Y también es importante no solo hablar del salario sino también del desarrollo profesional.

Más que el momento lo hay que hacer es enfocarlo de una manera honesta y constructiva. Seguro que la empresa buscará una fórmula de llegar a un entendimiento, a veces se podrá y otras no.

En una entrevista, ¿cómo debes describirte ante un reclutador?

Entrevista de trabajo. LA INFORMACIÓN

La primera recomendación es ser muy honesto porque si somos seleccionados será difícil vivir con el engaño y la careta durante mucho tiempo. Hay que mostrarse tal como eres, poniendo en valor la experiencia, las capacidades que uno tiene y también tratar de entender que está buscando la empresa, qué perfil necesita. Identificar las necesidades de la empresa facilitará la selección. A veces en las entrevistas es muy importante no solo responder las preguntas sino también saber preguntar. En ocasiones he contratado a personas por las preguntas que me ha hecho.