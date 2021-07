Controls de velocitat, alcohol i drogues també per als patinets

Els accidents de patinets s'han disparat a València amb l'eclosió del seu ús en els últims anys. Aquests sinistres, que han crescut vertiginosament en tres anys, han passat de 9 en 2017 a 72 en 2018, 368 en 2019 i en 2020, malgrat el confinament, va haver-hi 469, segons les dades que va oferir ahir l'Ajuntament.

Per a atallar aquesta sinistralitat, la Policia Local reforçarà els controls de velocitat, alcoholèmia i drogues entre els conductors, també en aquests vehicles de mobilitat personal, ja que ha detectat un augment del consum d'eixes substàncies entre implicats en accidents. “Tenim un problema a la ciutat de València que hem d'afrontar amb el tema dels patinets”, va afirmar el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

“Res tenen a veure els que hi havia en 2017 amb els quals hi ha en l'actualitat”, va plantejar, després del que va subratllar que s'actuarà amb ells “com amb un altre vehicle” quant als controls i que es faran també inspeccions tècniques i d'ús. De fet, va assegurar que hi ha usuaris “sense permisos de conduir” i amb “poc” coneixement de les normes.

L'edil de Protecció Ciutadana va detallar que “la major part” d'incidents amb patinets es produeixen amb els seus propietaris, no en els casos de lloguer, i va considerar que en un “futur immediat” podria ser necessari que aquests vehicles necessitaren una assegurança, que “de moment només és obligatori per a les empreses que lloguen”.

Accidents

Respecte als accidents de trànsit, aquesta delegació municipal crearà un departament d'atenció a les víctimes, que es dedicarà també a analitzar aquest tipus sinistres i potenciarà la protecció al vianant amb control de zones d'estacionament per a millorar la seua visibilitat.

La zona on més accidents es produeixen és l'entorn de la Ronda Nord, seguida del Botànic i el Marítim, i el major nombre de sinistres amb víctimes es produeix al migdia.

Cano va incidir en què en 2020 es va detectar una “important presència d'alcohol” en els 77 detinguts i en els 890 investigats per accidents de trànsit a València, en concret, en 27 d'ells en el primer cas i en 482 en el segon.

Drogues

Pel que respecta a les drogues, el regidor va apuntar que la presència va ser també “significada”, amb un augment en els controls fets per la Policia Local que va portar a passar dels 397 positius en 2019 als 405 en 2020. En aquest sentit, va detallar que les drogues “més presents van ser cocaïna i cànnabis, les més comunes en la nostra societat”, i va precisar que es va observar una “alta presència de combinació” de totes dues en un 20% dels casos.

D'altra banda, dels 17 morts en 2019, un total d'11 pertanyien a una franja d'edat entre els 18 i els 30 anys, per la qual cosa l'edil va insistir que “el consum d'alcohol està associat a la major part de sinistres”. “Els elements que conjuguen la sinistralitat a la ciutat són alcohol, drogues i velocitat”, va asseverar.

El responsable municipal va afirmar que l'objectiu de la Policia Local “és arribar, com a marca la Unió Europea, a un ‘espai zero’ de víctimes a la ciutat”, i va ressaltar el treball que amb eixa fi es realitzarà en els pròxims mesos en favor dels “usuaris vulnerables”, que són “vianants, ciclistes, conductors de patinets i motoristes”.

Cano va afegir que la Policia Local afronta a l'any 7.000 sinistres vials a València, 3.000 d'ells “amb alguna mena de lesions”. Segons va detallar, el 90% del total de 2020 va implicar usuaris vulnerables, i va exposar que es van registrar 143 sinistres greus. Va matisar que, encara que va haver-hi una “baixada de sinistres pels mesos de restricció de la mobilitat”, va seguir “la presència important d'usuaris vulnerables”.