La variant Delta suposa ja el 50% dels contagis en la Comunitat Valenciana

La variant Delta del coronavirus segueix la seua expansió per la Comunitat Valenciana i ja representa al voltant del 50% dels nous casos que es detecten en aquesta autonomia. Així ho va avançar ahir el president de la Generalitat, que va demanar de nou “màxima prudència”, perquè s'estan salvant moltes vides diàriament amb la vacunació, però encara “hi ha perills”. Mentrestant, el sindicat Simap va advertir ahir que l'Atenció Primària “s'afona” i que, davant la cinquena ona de la Covid, “existeixen múltiples situacions de tensió assistencial, professional i personal que encara empitjoraran”.

El cap del Consell va afirmar que des de l'inici de la setmana està en “contacte permanent” amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i que hui analitzaran amb els experts i responsables de salut pública quines decisions cal prendre en aquests moments. “Sempre vam dir que prendríem decisions en funció de com evolucione la pandèmia”, va manifestar el president Ximo Puig, qui va admetre que les últimes dades epidemiològiques li produeixen “molta preocupació”, i va insistir que és “fonamental” que s'assumisca “la corresponsabilitat” ciutadana, perquè la pandèmia no se superarà “sense l'impuls individual”.

Puig va destacar que s'ha fet un “esforç enorme” en els últims mesos que ha comportat unes dades “molt positives”, però ara amb la reducció de les restriccions i l'augment de la mobilitat hi ha més contagis, per la qual cosa cal ser “més prudents que mai”.

El president va reivindicar que l'acceleració de la vacunació ens farà “arribar a bon port”, si bé aquest és un virus “molt complicat, molt complex”, i cal pensar “quina és la millor solució que es pot prendre a cada moment, sempre atesos els criteris tècnics”.

Però el ràpid augment dels contagis està causant ja un impacte directe en els centres de salut, la primera línia enfront de la pandèmia en aquests moments. El sindicat afirma haver constatat que la pressió assistencial afecta a l'Atenció Primària (AP) des de fa més de deu dies, i sobre aquest tema lamenta que “s'haja perdut una gran oportunitat d'aprofitar aquesta situació actual per a col·locar-la en el centre del sistema”.

En eixe sentit, critica que s'oferisca un pressupost de zero euros per a l'Atenció Primària, que la majoria dels professionals acomiadats del programa de contractes Covid hagen sigut d'aquest àmbit i que no s'haja incrementat el pla de vacances de substitució de personal sanitari en relació amb 2019 “malgrat l'esgotament” de les plantilles per la pandèmia.

D'igual manera, retrau que no s'hagen millorat els contractes ni les condicions de treball ni existisca cap pla a curt, mitjà ni llarg termini, com en els últims 30 anys. “Tota aquesta situació, aquesta tempesta perfecta desencadenada per falta de previsió, ha conduït, de nou, a un desbordament de la capacitat assistencial de l'AP”, assegura.

Per tot això, adverteix que empitjorarà l'esgotament i repercussió emocional en el personal i tornarà a haver-hi retard en les consultes de crònics i en totes les activitats de prevenció, garbellat i plans de contingència de millora de l'assistència. Així mateix, preveu un augment de casos i contactes Covid en Atenció Primària amb l'anomenada cinquena ona i que aquesta sobrecàrrega es veurà incrementada per l'arribada de turistes i població flotant als llocs d'estiueig.

A més, lamenta l'”absència de missatge institucional informant de la situació de desbordament assistencial i instant la calma a la població”. En aquesta línia, insisteix en la “falta” de dotació de recursos humans per falta de reforç de facultatius per vacances ni substituts en lliurances i per l'eliminació d'efectius Covid, especialment en àrees rurals.

Situació en els centres de salut

Segons Simap, en Infermeria dels centres de salut no es cobreixen baixes, ja que no hi ha ningú en bossa quan l'activitat està desbordada perquè, a més, han de portar avant el programa de vacunació i l'augment exponencial de les PCR. D'aquesta manera, en moltes consultes la citació no baixa de 60 pacients citats. A més, els zeladors que realitzaven funcions de rastreig tornen a ser necessaris i els que queden es veuen desbordats. Tampoc s'ha substituït al personal administratiu.