Toni Casetas, sobre José Luis Moreno: la invitación a su habitación, un disco que nunca vio la luz y el despido del servicio

Toni Casetas visitó este martes Sálvame para enfrentarse a Kopernika y responder algunas preguntas muy comprometidas sobre su relación con José Luis Moreno.

Entre otras cosas, el joven cantante aseguró que el productor le invitó a pasar una noche con sus amigos en la misma habitación. "A mí nunca me ha acosado en nada, pero dejo claro que sí nos lo dijo, no me dijo nunca para qué", aclaró.

En cuanto a la faceta más profesional y por la que se conocieron, la suya como cantante, aseguró que Moreno le prometió que sacaría un disco suyo, aunque, según su relato, nunca llegó a pasar, porque jamás vio la luz. "Me da tristeza, porque fue un momento de mi vida en el que me lo tomaba todo con mucha ilusión y querer llegar a esa meta a través de esa persona tan importante y llevarme este desengaño, me causa tristeza", explicó Toni.

"A mí nunca me ha acosado en nada, pero dejo claro que sí nos lo dijo, no me dijo nunca para qué"

Además, el joven relató un episodio que tuvo que ver con el servicio que tenía contratado el productor, que, según el intérprete, despidió a uno de sus miembros por servir vino espumoso en vez de champán y tarta de queso en vez de tarta de fresa. "Al día siguiente ese señor ya no estaba", aseguró Casetas.

Moreno concedió precisamente a Sálvame su primera entrevista tras su detención por, supuestamente, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal dentro del marco de la Operación Titella.

"Si entro en prisión, otra experiencia más", dijo Moreno, que, tras días de registro exhaustivo de su chalé de Madrid y sus diferentes productoras y sociedades, ingresó en prisión y, posteriormente, fue dejado en libertad bajo fianza de 3 millones de euros que deberá pagar antes del próximo jueves.