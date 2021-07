Rocío Flores reacciona tras el fichaje de su madre, Rocío Carrasco, por 'Sálvame'

Después de la bomba anunciada el pasado lunes en Sálvame, cuya protagonista absoluta fue Rocío Carrasco por su fichaje por el programa de Mediaset, se esperaba algún tipo de reacción de su hija, Rocío Flores.

Esta ha llegado en forma de story. A través de sus redes sociales, publicaba una profunda frase en su Instagram. "Abraza todo lo que te haga sentir que el mundo no es un lugar tan gris", compartió la joven tras enterarse de que su madre trabajará para Sálvame.

La profunda frase que comparte Rocío Flores. iNSTAGRAM

Precisamente de la posibilidad de encontrarse con su hija y la mujer de su exmarido, Olga Moreno, por los platós de Mediaset, ahora que, seguramente, coincidirán por los pasillos de Telecinco, habló la hija de 'la más grande' tras saberse la noticia.

A este respecto, Carrasco no se cortó y contestó a esa pregunta, antes de dar más información este miércoles sobre cómo será su colaboración en el programa de corazón de las tardes de Telecinco. ¿Qué hará si se encuentra con ellas?

Primeramente, aseguró, espera no encontrarse ni con Olga ni con su hija: "Yo no quiero retroceder en mi proceso y creo que debo de seguir para delante. Que las cosas aporten y que no resten", aseveró.