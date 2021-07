Este martes, y con retraso por el partido España-Italia de la Eurocopa, Cuatro emitió Todo es verdad, la versión nocturna del programa Todo es mentira, presentado también por Risto Mejide y Marta Flich.

Una vez más, el formato se centró en José Luis Moreno, postergándose la proyección del capítulo dedicado a desmontar la pseudociencia. En esta segunda entrega, colaboró Miguel, que es el nombre que le puso el programa al supuesto antiguo testaferro de José Luis Moreno para preservar su integridad.

Miguel se presentó como el cerebro de la supuesta organización criminal al mando del productor, y de su labor dijo que había sido ingeniero financiero y que si fin había sido conseguir dinero para sus clientes, aunque pudiera hacerlo con métodos poco lícitos.

Ese dinero, eso sí, nunca se había dado en efectivo, y calculó que se trataba de entre 6 y 7 millones de euros que se habrían destinado a subsanar las deudas generadas por la serie Reinas. Por otro lado, y esto alertó sobre la implicación de dinero público en la trama, cabe destacar que Miguel hizo referencia a la ficción Aquí mando yo, de RTVE.

Una de las acusaciones más recurrentes a Moreno es la del hecho de que se vanagloriaba de no devolverle al dinero a quien se lo debía. Sobre esto, Miguel declaró que al principio no sabían que no podrían devolverlo, pero más adelante sí, pues se fue "haciendo bola".

También declaró que la mayoría de personas que le habían dejado dinero a Moreno eran víctimas, matizando que él no se consideraba una de ellas. Además, mostró arrepentimiento por sus acciones, que le habían llevado a la cárcel y a perjudicar a su familia... en vano. “Yo llegué y acepté unas condiciones. Él me decía que era mi amigo, pero está claro que no lo era”, recordó. Por otro lado, añadió que Moreno era una persona bastante sola y sin grandes amistades.

Sobre el dinero, explicó que nunca había aceptado el procedente de las drogas sabiéndolo, pero que el hecho de que se le entregaran cantidades ingentes en efectivo daba que pensar: “Si alguien te deja 100.000 euros en efectivo y rápido, puede venir de algún negocio ilícito”, explicó.